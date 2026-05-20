Video Rușii au scos arme nucleare în cadrul unui exercițiu militar. Sunt implicați 64.000 de soldați

Ministerul rus al Apărării a publicat miercuri, 20 mai, imagini din cadrul exercițiilor militare în cadrul cărora au fost folosite focoase nucleare.

Potrivit Reuters, ministerul a precizat că forțele sale au exersat aducerea unităților la „cele mai ridicate niveluri de pregătire de luptă pentru utilizarea armelor nucleare”.

Exercițiul de trei zile, început marți și desfășurat pe teritoriul Rusiei și Belarusului, are loc într-un moment în care Moscova afirmă că se află într-o confruntare existențială cu Occidentul din cauza războiului din Ucraina.

Instituția adaugă că exercițiile nucleare implică 64.000 de militari, peste 200 de lansatoare de rachete, 140 de aeronave, 73 de nave de suprafață și 13 submarine și că includ simulări de lansare pentru arme nucleare tactice rusești aflate în Belarus.

Imaginile publicate de armata rusă arată convoaie ale forțelor nucleare în timpul exercițiilor militare, inclusiv sisteme mobile Iskander-M, capabile să transporte focoase convenționale sau nucleare pe o distanță de până la 500 de kilometri.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA, a apreciat că noile exerciții urmăresc să amplifice mesajele transmise de Moscova către NATO pentru a influența deciziile privind sprijinul pentru Ucraina și pentru a distrage atenția de la dificultățile Rusiei pe front.

Belarus a devenit unul dintre cei mai importanți aliați ai Rusiei

În ultimii ani, Belarus a devenit unul dintre cei mai importanți aliați ai Kremlinului, iar prezența armelor nucleare tactice rusești pe teritoriul belarus este privită ca o schimbare majoră în arhitectura de securitate a Europei de Est.

Deși oficialii de la Minsk insistă că exercițiile au un caracter defensiv, desfășurarea lor alimentează temerile privind escaladarea militară în regiune și riscul unei confruntări indirecte între Rusia și statele membre NATO.

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, este cel mai apropiat aliat al lui Putin de când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Rusia a folosit anterior aceste sisteme în războiul din Ucraina și le-a desfășurat inclusiv în Kaliningrad și Belarus, aducând mai multe state NATO în raza lor de acțiune.