Ucraina își aduce acasă unul dintre eroii naționali. Cine a fost Andriy Melnyk, ale cărui rămășițe au fost exhumate în Luxemburg

Ucraina a început procesul de repatriere a cenușei unor personalități proeminente care au jucat un rol în lupta pentru independența țării și care au fost înmormântate în străinătate.

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat importanța acestei inițiative pe 19 mai, menționând că statul are atât oportunitatea, cât și obligația morală de a le reînhuma în patria lor.

Exhumarea rămășițelor lui Andriy Melnyk și ale soției sale

Rămășițele lui Andriy Melnyk, al doilea lider al Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN), și ale soției sale, Sofia Fedak-Melnyk, au fost exhumate la Luxemburg.

Președintele Zelenski a menționat că aceste personalități se numără printre „ucrainenii eminenți ai secolului XX care sunt respectați” și a anunțat, de asemenea, pregătirea unor decizii suplimentare privind reînhumarea altor personalități ucrainene proeminente, inclusiv a colonelului Yevhen Konovalets.

Potrivit președintelui OUN, Bohdan Chervak, la ceremonia de exhumare au participat reprezentanți ai Biroului Președintelui Ucrainei, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Institutului Ucrainean al Memoriei Naționale. Reînhumarea oficială a cenușii lui Andriy Melnyk și a soției sale va avea loc pe 24 mai la Cimitirul Memorial Național de Război din Panteonul Ucrainenilor Proeminenți, notează publicația Kurazah

Cine a fost Andriy Melnyk

Andriy Melnyk s-a născut pe 12 decembrie 1890 în satul Volya Yakubova din regiunea Lviv. A fost colonel în Armata Republicii Populare Ucrainene (UNR), unul dintre fondatorii Organizației Militare Ucrainene. După moartea lui Yevhen Konovalets în 1938, Melnyk a condus OUN.

În 1940, a apărut o scindare în cadrul organizației, între susținătorii lui Melnyk și ai lui Stepan Bandera, în ceea ce privește abordările pentru continuarea luptei naționaliștilor ucraineni.

Melnyk a supraviețuit închisorii în Polonia și într-un lagăr de concentrare nazist, iar din 1945 s-a aflat în exil, în Germania și Luxemburg. În 1957 a inițiat crearea unei asociații mondiale a ucrainenilor, pe baza căreia a apărut în 1967 Congresul Mondial al Ucrainenilor Liberi.

Andriy Melnyk a murit în 1964 la Köln, Germania, și a fost înmormântat la Luxemburg, unde locuise în ultimii 18 ani. Surse de arhivă indică faptul că moartea sa a fost relatată în Uniunea Sovietică.

Întoarcerea cenușii lui Melnyk în Ucraina va fi un eveniment simbolic pentru memoria națională.