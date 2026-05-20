Motivul stupid pentru care un tată și-a ucis fiica de 22 de ani. „A strâns-o de gât atât de tare încât nu mai putea respira”

Un bărbat din Ohio este acuzat că și-a strangulat fiica în urma unui conflict izbucnit din cauza dezordinii din camera tinerei. Potrivit unui raport al Biroului Șerifului din comitatul Trumbull, incidentul a avut loc pe 9 mai, în Vienna Township, după ce autoritățile au primit un apel privind un caz de violență domestică.

Tânăra, în vârstă de 22 de ani, le-a spus polițiștilor că tatăl ei, Jeffrey Canzonetta, în vârstă de 56 de ani, „se comporta ciudat” și că atât ea, cât și mama sa au fost împinse în timpul scandalului, notează publicația People.

Anchetatorii spun că totul ar fi pornit după ce bărbatul a început să facă remarci despre camera dezordonată a fiicei sale. Potrivit declarației victimei, acesta continua să se apropie de ea, deși îi cerea în repetate rânduri să iasă din cameră.

Soția suspectului, Maria Canzonetta, a declarat că s-a trezit din cauza țipetelor și i-a găsit pe cei doi certându-se și împingându-se pe holul casei. Femeia a încercat să intervină, însă susține că soțul ei a împins-o la pământ.

După ce fiica a sunat la numărul de urgență 911, bărbatul ar fi prins-o de gât și ar fi început să o stranguleze.

„Victima a declarat că tatăl ei a împins-o la perete și a strâns-o de gât atât de tare încât nu mai putea respira”, se arată în raportul poliției.

După incident, Jeffrey Canzonetta a plecat la serviciu, unde a fost arestat fără incidente și dus în arest.

Autoritățile l-au pus sub acuzare pentru strangulare, infracțiune gravă, precum și pentru două capete de acuzare de violență domestică.

Bărbatul a fost prezentat în fața instanței pe 11 mai și eliberat ulterior pe o cauțiune de 7.500 de dolari.