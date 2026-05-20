Mulți copii aleg să tacă în fața abuzurilor de teamă că nu vor fi crezuți. Doar 1 din 2 copii ar anunța poliția

Teama de a nu fi crezuți, frica de judecată și lipsa unor mecanisme moderne de raportare îi determină pe mulți copii din România să nu vorbească despre abuzurile prin care trec, arată un studiu realizat de World Vision România.

Datele prezentate de organizație arată că doar 3 din 5 copii spun că ar vorbi cu părinții dacă ar fi victime ale unui abuz, iar numai jumătate dintre ei ar anunța poliția.

Potrivit studiului, principala problemă nu este lipsa instituțiilor sau a liniilor de ajutor, ci lipsa de încredere că adulții îi vor lua în serios. Mulți copii se tem că vor fi judecați, criticați sau expuși umilirii publice, motiv pentru care aleg să păstreze tăcerea.

Reprezentanții World Vision România avertizează că reacțiile publice care pun la îndoială mărturiile minorilor pot avea efecte grave și asupra altor copii aflați în situații similare.

„Atunci când un minor care reclamă un posibil abuz este pus sub semnul întrebării în spațiul public, efectul depășește cazul individual și poate descuraja și alți copii să mai raporteze situații similare”, transmite organizația.

Potrivit specialiștilor, astfel de discursuri pot descuraja și alte victime să mai ceară ajutor și contribuie la scăderea încrederii în instituțiile de protecție.

Apel la responsabilitate din partea autorităților

Organizația atrage atenția că persoanele aflate în funcții publice sau poziții de autoritate au o responsabilitate majoră în modul în care discută despre cazurile care implică minori.

Discursurile care culpabilizează victimele sau minimalizează experiențele acestora pot afecta profund percepția copiilor asupra siguranței și protecției.

Unde pot cere ajutor copiii

World Vision România reamintește că minorii aflați în situații de abuz pot apela:

112, pentru urgențe;

119, numărul unic național pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor;

profesori, consilieri școlari sau alți adulți de încredere.

Raportarea abuzurilor se mută în online

Organizația susține că mecanismele de protecție trebuie adaptate realităților digitale, deoarece mulți adolescenți se simt mai confortabil să ceară ajutor prin platforme online sau sisteme confidențiale de raportare.

În acest context, World Vision România promovează dezvoltarea unor instrumente digitale dedicate copiilor și adolescenților, precum și programe de educație pentru prevenirea abuzurilor și siguranța online.

Organizația a realizat și un ghid de protecție în mediul digital, care explică modul în care copiii pot recunoaște comportamentele abuzive, cum pot păstra dovezi și ce pași trebuie să urmeze pentru a cere ajutor.