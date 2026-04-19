Adrian Câciu dezvăluie poziția sa privind ieșirea PSD de la guvernare: „Țara nu stă într-un singur om!... Pa, Bolojan!”

Adrian Câciu susține că PSD nu mai poate continua într-o coaliție care îl susține pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, calificându-l drept incompetent și „un individ care lovește în oameni și în economie”.

Pe măsură ce se apropie termenul la care social-democraţii au anunțat că se va lua a o decizie finală în ceea ce privește rămânerea sau ieșirea de la guvernare, mesajele (luni, 20 aprilie - n.r.), mesajele şi acuzațiile reciproce între cele mai mari două partide din coaliția de guvernare, PSD şi PNL, se întețesc şi devin tot mai tăioase.

Deputatul PSD Adrian Câciu afirmă că Partidul Social Democrat nu mai poate continua într-o formulă guvernamentală în care Ilie Bolojan rămâne în funcția de prim-ministru, susținând că actualul premier a devenit un obstacol pentru stabilitatea politică și economică a țării.

Într-un mesaj publicat duminică, 19 aprilie, pe Facebook, cu o zi înainte de ședința în care social-democrații trebuie să decidă dacă pot merge mai departe în actuala formulă de guvernare, fostul ministru al Finanțelor spune clar care este poziția sa.

„PSD nu mai poate face parte dintr-o coaliție care îl susține pe Bolojan prim-ministru! Asta este opinia mea!”, a scris Adrian Câciu.

Parlamentarul social-democrat susține că PSD nu poate „gira incompetența unui individ care lovește în oameni și în economie”, „așa cum nu poate gira nici incompetența purtătorului de cuvânt al Guvernului care crede că volumul se măsoară în centimetri pătrați”.

Adrian Câciu spune că actuala coaliție ar putea continua doar dacă PNL renunță la Ilie Bolojan și acceptă un nou program economic care să pună accent pe refacerea economiei și pe protejarea nivelului de trai.

„Vreți să continuăm? O facem fără Bolojan și cu un program economic care să repare economia și care să combată erodarea puterii de cumpărare a cetățenilor!”, a transmis deputatul.

„Aveți varianta sa va faceți propria coaliție, fără PSD! Nu puteți? De fapt, asta e realitatea! Dacă nu puteți, renunțați la Bolojan! Este atât de simplu! Asta e realitatea și asta vrea poporul!”, a continuat fostul ministru, care consideră că miza reală a menținerii actualului premier nu este una politică, ci ține de păstrarea unor influențe în interiorul administrației.

„A, da, evident, dacă pleacă Bolojan, pleacă și sinecuriștii, asta, da, e evident. Dar, uite, e posibil ca PNL să aibă, în sfârșit, miniștri în guvern! Nu reperiști sau mai știu eu ce surogate politice!”, a continuat el.

O parte importantă a mesajului lui Adrian Câciu vizează situația fondurilor europene din PNRR, unde fostul ministru susține că România riscă să piardă alte cinci miliarde de euro din cele zece miliarde, după ce anul trecut ar fi fost pierdute deja șapte miliarde de euro.

„Sunt deja ca și pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat de la Comisie”, afirmă el, detaliind sumele despre care spune că sunt în pericol şi continuând cu acuzaţiile: „Eșecul este al lui Bolojan și al reperistului pe care l-a adus la fonduri europene. Au avut 10 luni la dispoziție să facă ceva. S-au lăudat că fac, au dat vina pe trecut, dar au pierdut banii”.

„Vreți PSD în coaliție? Renunțați la Bolojan, țara nu stă într-un singur om! PSD va guverna pentru oameni! Vreți și voi să guvernați pentru oameni? Sau doar pentru consultanți și multinaționale? Oglinda e la voi! Dar și reflectoarele sunt pe voi! Hai, că puteți! Pa, Bolojan!”, a încheiat Adrian Câciu.