Noul Orient Express ajunge la București, în drumul său de la Roma spre Istanbul. Cât costă călătoria de lux

La mai bine de 140 de ani de la originalul Orient Express, o nouă rută feroviară de lux va transporta pasagerii de la Roma la Istanbul într-o călătorie de cinci zile și patru nopți, care va include și o oprire în România.

Potrivit site-ului La Dolce Vita Orient Express, prețul unui bilet pornește de la 20.000 de euro.

Trenul va pleca de la Roma, din gara Ostiense, pe 22 octombrie 2026 și „promite cinci zile și patru nopți de șampanie, gastronomie rafinată și peisaje spectaculoase europene, toate într-o experiență cu un pronunțat stil italian”, potrivit organizatorilor.

În prima oprire importantă, trenul ajunge la Veneția, unde pasagerii pot explora canalele și străduțele orașului înainte de a reveni la bord pentru cină și muzică live. Urmează Budapesta, cu arhitectura sa impresionantă și atmosfera vibrantă.

Traseul continuă prin România, cu opriri la Brașov și Sinaia, unde călătorii pot descoperi peisajele și orașele istorice din zona Carpaților.

În ultima zi, trenul ajunge la Istanbul, destinația finală a unei călătorii inspirate de traseul legendarului Orient Express. Experiența promite lux, gastronomie rafinată și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje europene.

Orient Express a fost un tren de lung parcurs inițiat de Compagnie Internationale des Wagons-Lits (Compania internațională de vagoane de dormit) după modelul existent în Statele Unite și operat de Compania Pullman.

Ruta trenului s-a schimbat de multe ori. Primul Orient Express a circulat din anul 1883 pe traseul Paris-München-Viena-Budapesta-București-Constantinopol (din 1930 Istanbul).

După Primul Război Mondial și până în anul 1962 a circulat în formula Simplon Orient Express, pe ruta Paris-Veneția-Istanbul, cu o grupă de vagoane spre București, care erau desprinse de trenul principal la Vinkovci.

Traseul a fost stabilit la Conferința de Pace de la Paris din 1919 în așa fel încât să ocolească Germania, Austria și Ungaria, țările învinse în război. Simplon Orient Express a circulat zilnic în perioada interbelică. În 1940, în contextul izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial, s-a renunțat la grupa de vagoane spre România. Ultimul tren Simplon Orient Express a circulat pe 26 mai 1962.