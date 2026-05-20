Video Bolojan cere accelerarea proiectelor din PNRR. Sunt probleme la Ministerul Sănătății pentru finalizarea spitalelor finanțate prin planul european

Premierul Ilie Bolojan a cerut, miercuri, tuturor coordonatorilor de investiții și reforme să analizeze urgent necesarul de finanțare de la bugetul de stat pentru proiectele derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât Ministerul Finanțelor să poată asigura fluxul de plăți necesar.

Solicitarea a fost făcută în cadrul unei reuniuni de lucru desfășurate la Palatul Victoria, unde a fost analizat stadiul implementării proiectelor și reformelor incluse în PNRR.

Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat investițiile din domeniile educației, sănătății, energiei, economiei, digitalizării și lucrărilor publice, dar și reforme importante precum decarbonizarea, salarizarea din sistemul bugetar și reducerea întârzierilor din transportul feroviar.

Probleme la Ministerul Sănătății

Executivul a semnalat o situație specială la Ministerul Sănătății, unde mai multe Hotărâri de Guvern necesare pentru efectuarea plăților sunt încă restante.

„Este nevoie de promovarea în regim de urgenţă a mai multor Hotărâri de Guvern restante, care să asigure efectuarea plăţilor, factor esenţial pentru continuarea lucrărilor astfel încât spitalele finanţate din PNRR să fie finalizate până la sfârşitul lunii august, potrivit termenului asumat”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

Premierul a cerut ministerelor să transmită rapid Ministerului Finanțelor datele privind necesarul de finanțare suplimentară.

Pe baza acestor informații, Ministerul Finanțelor va asigura resursele necesare pentru continuarea proiectelor și pentru menținerea fluxului de plăți.

Guvernul a anunțat și măsuri pentru reducerea întârzierilor administrative, inclusiv ajustări organizatorice în ministere și sprijin suplimentar din partea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru instituțiile care întâmpină dificultăți.

România pregătește negocierile finale cu Comisia Europeană

Reprezentanții Executivului au precizat că ministerele au pregătit deja negocierile care vor avea loc pe 22 mai la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene.

Discuțiile vor viza forma finală a PNRR, iar obiectivul autorităților române este atragerea integrală a fondurilor disponibile, atât din granturi, cât și din componenta de împrumut.

Guvernul a anunțat că, după aprobarea cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare al PNRR a depășit 60%.

România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro prin cererile de plată 5 și 6 pentru finalizarea proiectelor asumate prin planul european.

La reuniunea de la Palatul Victoria au participat și vicepremierul Oana Gheorghiu, alături de miniștrii Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Radu Miruță, Cseke Attila, Mihai Dimian și Irineu Darău.