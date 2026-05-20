Alertă aeriană în Lituania după apariția unei drone venite din Belarus. Președintele și premierul, în adăpost

Alertă de securitate în Lituania, după ce autoritățile au semnalat posibilitatea pătrunderii unei drone din Belarus în spațiul aerian al țării. Miercuri, armata lituaniană a transmis populației un mesaj de tip „pericol aerian”, cerând oamenilor să se adăpostească de urgență, în timp ce traficul pe aeroportul din Vilnius a fost suspendat temporar.

UPDATE: Alerta a provocat măsuri de securitate fără precedent la Vilnius

Preşedintele Gitanas Nauseda şi premierul Iânga Ruginiene au fost conduşi în adăposturi, după ce autorităţile au emis avertizarea de „pericol aerian” din cauza unei drone observate venind dinspre Belarus.

Locuitorii capitalei lituaniene au primit pe telefoanele mobile un mesaj transmis de armată în jurul orei locale 10:20: „Alerta aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări”.

Şi deputaţii din Seimas, parlamentul lituanian, au fost evacuaţi în adăposturi subterane, în timp ce traficul pe aeroportul din Vilnius a fost suspendat temporar din motive de securitate.

Știrea inițială

„Adăpostiți-vă imediat într-un loc sigur, aveți grijă de cei apropiați și așteptați noi recomandări”, a transmis armata Lituaniei într-un mesaj distribuit în capitală, potrivit Reuters.

Avertizarea a fost emisă și în clădirea Parlamentului de la Vilnius.

„Din cauza riscului unui atac aerian, le cerem tuturor persoanelor aflate în clădire să meargă la cel mai apropiat adăpost”, s-a anunțat prin sistemul intern al legislativului.

Centrul Național pentru Managementul Crizelor din Lituania a precizat că alerta a fost declanșată după ce o dronă observată în Belarus a fost văzută îndreptându-se spre teritoriul lituanian. Originea aparatului nu a fost confirmată oficial.

Ulterior, autoritățile au ridicat alerta, după ce drona și-ar fi schimbat direcția. Ministrul lituanian al Apărării, citat de Reuters, a declarat că aparatul a fost observat în apropiere de Lentvaris, lângă Vilnius, înainte de a se îndepărta.

Incidentul are loc la doar o zi după ce un avion NATO a doborât o dronă suspectată a fi ucraineană deasupra Estoniei, pe fondul numeroaselor încălcări ale spațiului aerian din regiunea baltică și al intensificării războiului dronelor dintre Ucraina și Rusia.

Tensiunile din statele baltice au crescut în ultimele zile, în contextul acuzațiilor privind bruiajul electronic rusesc, despre care oficialii din regiune spun că poate devia dronele ucrainene spre spațiul aerian NATO.

Incidentul vine la doar o zi după ce un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO a doborât o dronă deasupra Estoniei, pe fondul tot mai multor incidente provocate de bruiajul electronic rusesc în regiunea baltică.