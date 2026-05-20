search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Sorin Grindeanu, la Interviurile „Adevărul”, de la ora 15.00

Politico: România lipsește din marile jocuri diplomatice de la Bruxelles. „Delegația stă retrasă ca să nu creeze probleme”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România are o prezență discretă la Bruxelles și evită, de multe ori, să se implice vizibil în negocierile sensibile din interiorul Uniunii Europene sau să își promoveze agresiv propriile interese.

Politico: România lipsește din marile jocuri diplomatice de la Bruxelles
România are o prezență discretă la Bruxelles. FOTO: Arhivă

Mai mulți diplomați și oficiali europeni au declarat pentru Politico Playbook că situația a devenit mai evidentă după căderea recentă a guvernului pro-european de la București, care ar fi afectat și fluxul de decizie politică transmis către diplomații români aflați în capitalele europene. Publicația vorbește despre o întrebare care circulă tot mai des în cercurile diplomatice de la Bruxelles: „Mai e cineva acasă la București?”

Diplomați europeni susțin însă că această abordare rezervată nu este una întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie asumată.

„Delegația stă retrasă la Bruxelles pentru a evita să creeze probleme și să se confrunte cu reacții negative din partea partenerilor”, a declarat pentru Politico un oficial român, sub protecția anonimatului.

Publicația atrage atenția și asupra modului în care România comunică la nivel european. Potrivit analizei, reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este singura dintre cele 27 de state membre care nu are în prezent un purtător de cuvânt sau un responsabil de presă activ.

Politico notează că pe lista oficială de personal apare un singur angajat responsabil de comunicare, iar reprezentanța României nu ar mai fi transmis un comunicat de presă de aproape un an. De asemenea, site-urile unor instituții românești, inclusiv cel al reprezentanței și al Ministerului de Externe, ar avea frecvent probleme tehnice.

Ambasadoarea Iulia Matei nu a comentat informațiile apărute, iar Ministerul Afacerilor Externe nu a transmis un punct de vedere până la publicarea articolului.

Există însă și diplomați europeni care contestă imaginea unei Românii absente din jocurile europene. Un oficial citat de Politico spune că diplomații români sunt „mult mai activi la nivel tehnic decât lasă impresia imaginea publică a delegației”.

Printre temele promovate constant de România la Bruxelles se numără apărarea fondurilor de coeziune europene, prin grupul „Prietenii Coeziunii”, dar și problema dronelor rusești care au ajuns în apropierea spațiului aerian românesc.

Potrivit aceleiași analize, diplomații români sunt percepuți ca fiind mai implicați și mai vocali în structurile NATO decât în instituțiile Uniunii Europene.

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE are aproape 100 de angajați, conform organigramei oficiale, incluzând diplomați, experți tehnici, personal administrativ și reprezentanți militari.

Articolul Politico apare într-un context sensibil pentru România, pe fondul crizei politice interne și al negocierilor importante care au loc la nivel european privind viitorul buget al UE, securitatea regională și extinderea Uniunii.

În acest context, președintele Nicușor Dan a decis recent anularea recepției oficiale organizate de Ziua Europei la Palatul Cotroceni, motivând că prioritatea momentului este gestionarea situației politice și găsirea unei soluții guvernamentale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Apar date noi în scandalul „traficului de influență” Gheorghiu-Schwarz, subiect blocat de Google. Cei doi giganți și-au dat mâna pentru „suveranitate digitală”. Legătura cu Oana Gheorghiu și „emailurile exploratorii”
gandul.ro
image
Acord istoric în SUA: „Cadoul” fiscului american pentru Trump
mediafax.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
fanatik.ro
image
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem mai rău ca acum 100 de ani”
libertatea.ro
image
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei Căpitănescu
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
digisport.ro
image
Drama prin care trece Alina Oprea de la „Desafío: Aventura”, presupusa iubită a lui Steve Ant, fostul partener al Ramonei Olaru
click.ro
image
O rețea criminală europeană a produs cărbuni pentru grătar din cenușă toxică, anunţă poliţia din Italia
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
observatornews.ro
image
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
cancan.ro
image
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Subiecte la Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a, la Matematică. Elevii au avut exerciții despre leul românesc și istoria monedei naționale
playtech.ro
image
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din instituție: nu e Ciprian Ciucu
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Ianis Hagi semnează
digisport.ro
image
S-a aflat cine a venit să o conducă pe ultimul drum pe Alisia, tânăra ucisă în Bihor. Tatăl vitreg al fetei a făcut mărturisiri emoționante: „Nu mai aveam ce să discut cu el”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Acuze fără precedent lansate de Traian Băsescu. „Se pregătesc să saboteze România”
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Afidele pot distruge rapid plantele. Soluția simplă folosită de grădinari împotriva păduchilor verzi
actualitate.net
image
Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum arată mormântul din Cimitirul Bellu al actriței care și-a adorat soțul: „Fără iubire nu se poate face nimic”
click.ro
image
Testul care îți pune la încercare atenția și IQ-ul. Găsește litera „N” inversată în doar 13 secunde
click.ro
image
Dumbo din Agigea este câștigătorul primei ediții „Desafio: Aventura”: „Mi-am dorit trofeul”. Ce gest frumos are de gând să facă după ce a câștigat 150.000 de euro
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Kylie Minogue foto Profimedia jpg
Era pe punctul de-a se mărita când l-a întâlnit pe cel mai sexy bărbat din lume și a dispărut în baie cu el
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele două zodii care vor avea parte numai de reușite și satisfacții în prima săptămână a lunii iunie. Au susținere din partea Divinității
image
Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum arată mormântul din Cimitirul Bellu al actriței care și-a adorat soțul: „Fără iubire nu se poate face nimic”

OK! Magazine

image
Suferința din spatele celui mai cald zâmbet: regina este devastată din cauza bolii mamei sale. „E o situație foarte dureroasă”

Click! Pentru femei

image
Mariajul deschis, secretul unei relații de 75 de ani? Despre ce cuplu hollywoodian e vorba?

Click! Sănătate

image
4 simptome timpurii ale cancerului de colon pe care ar trebui să le cunoști