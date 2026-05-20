Politico: România lipsește din marile jocuri diplomatice de la Bruxelles. „Delegația stă retrasă ca să nu creeze probleme”

România are o prezență discretă la Bruxelles și evită, de multe ori, să se implice vizibil în negocierile sensibile din interiorul Uniunii Europene sau să își promoveze agresiv propriile interese.

Mai mulți diplomați și oficiali europeni au declarat pentru Politico Playbook că situația a devenit mai evidentă după căderea recentă a guvernului pro-european de la București, care ar fi afectat și fluxul de decizie politică transmis către diplomații români aflați în capitalele europene. Publicația vorbește despre o întrebare care circulă tot mai des în cercurile diplomatice de la Bruxelles: „Mai e cineva acasă la București?”

Diplomați europeni susțin însă că această abordare rezervată nu este una întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie asumată.

„Delegația stă retrasă la Bruxelles pentru a evita să creeze probleme și să se confrunte cu reacții negative din partea partenerilor”, a declarat pentru Politico un oficial român, sub protecția anonimatului.

Publicația atrage atenția și asupra modului în care România comunică la nivel european. Potrivit analizei, reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este singura dintre cele 27 de state membre care nu are în prezent un purtător de cuvânt sau un responsabil de presă activ.

Politico notează că pe lista oficială de personal apare un singur angajat responsabil de comunicare, iar reprezentanța României nu ar mai fi transmis un comunicat de presă de aproape un an. De asemenea, site-urile unor instituții românești, inclusiv cel al reprezentanței și al Ministerului de Externe, ar avea frecvent probleme tehnice.

Ambasadoarea Iulia Matei nu a comentat informațiile apărute, iar Ministerul Afacerilor Externe nu a transmis un punct de vedere până la publicarea articolului.

Există însă și diplomați europeni care contestă imaginea unei Românii absente din jocurile europene. Un oficial citat de Politico spune că diplomații români sunt „mult mai activi la nivel tehnic decât lasă impresia imaginea publică a delegației”.

Printre temele promovate constant de România la Bruxelles se numără apărarea fondurilor de coeziune europene, prin grupul „Prietenii Coeziunii”, dar și problema dronelor rusești care au ajuns în apropierea spațiului aerian românesc.

Potrivit aceleiași analize, diplomații români sunt percepuți ca fiind mai implicați și mai vocali în structurile NATO decât în instituțiile Uniunii Europene.

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE are aproape 100 de angajați, conform organigramei oficiale, incluzând diplomați, experți tehnici, personal administrativ și reprezentanți militari.

Articolul Politico apare într-un context sensibil pentru România, pe fondul crizei politice interne și al negocierilor importante care au loc la nivel european privind viitorul buget al UE, securitatea regională și extinderea Uniunii.

În acest context, președintele Nicușor Dan a decis recent anularea recepției oficiale organizate de Ziua Europei la Palatul Cotroceni, motivând că prioritatea momentului este gestionarea situației politice și găsirea unei soluții guvernamentale.