În ce condiții poți folosi puțul forat fără să ceri aprobarea Apelor Române. „Asigurăm publicul că aceste informații sunt eronate”

Apele Române reacționează după ce pe rețelele de socializare au apărut informații care i-au alertat pe cetățeni, privind condițiile de folosire a puțurilor și fântânilor. „Oamenii pot construi fântâni și pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru nevoile gospodăriei proprii”, arată oficialii instituției amintite, într-un comunicat.

Totul a pornit de la lansarea în dezbatere publică a unui proiect de lege care vizează transpunerea în legislația națională a unei directive europene privind infracțiunile de mediu. Printre aceste infracțiuni este menționatî și captarea apelor de suprafață sau subterane cu încălcarea dispozițiilor legale aplicabile, dacă fapta este susceptibilă să provoace daune semnificative.

Sintagma „daune semnificative”, pe de o parte, a fost interpretată în fel și chip, apărând alerte în mediul online că persoanele care exploatează apa forând puțuri sau fântâni sunt pasibili chiar de închisoare. Pe de altă parte, s-a transmis avertizarea că pentru forarea de puțuri este nevoie de autorizație pentru a nu fi în culpă.

Administrația Națională „Apele Române” a transmis în urmă cu puțin timp un comunicat în care detaliază în ce condiții se impune autorizarea puțurilor.

„Apele de suprafață sau subterane pot fi folosite liber pentru băut, adăpatul animalelor, udat, spălat, îmbăiat și alte trebuințe gospodărești”

„Administrația Națională „Apele Române” respinge categoric informațiile false vehiculate în spațiul public potrivit cărora cetățenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării.

Pornind de la proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind transpunerea Directivei (UE) 2024/1203, în ultimele zile au fost distribuite în spațiul social-media informații false și mesaje de tip fake news care induc în eroare opinia publică în legătură cu o posibilă taxare a oamenilor care își construiesc fântâni în curtea proprie, iar această activitate ar putea fi o infracțiune. Asigurăm publicul că aceste informații sunt complet eronate”, menționează comunicatul.

Proiectul de lege nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată în gospodăriile populației și nu modifică drepturile cetățenilor prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996, mai precizează sursa citată.

„Prin urmare, oamenii pot construi fântâni și pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru nevoile gospodăriei proprii, iar această activitate nu reprezintă o infracțiune. Conform art. 9 alin. (2) din Legea apelor, apele de suprafață sau subterane pot fi folosite liber pentru băut, adăpatul animalelor, udat, spălat, îmbăiat și alte trebuințe gospodărești, exclusiv pentru satisfacerea necesităților gospodăriei proprii, dacă debitul prelevat nu depășește 0,2 litri pe secundă. Acest debit înseamnă aproximativ 12 litri pe minut, 720 de litri pe oră sau până la 17,28 metri cubi pe zi, în ipoteza unei funcționări continue, un nivel considerabil peste consumul obișnuit al unei gospodării. Totodată, potrivit art. 81 alin. (2) din Legea apelor, persoanelor fizice care folosesc apa în aceste condiții nu li se aplică sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice gospodăririi apelor”, se mai precizează.

„Sunt vizate captările ilegale”

Proiectul publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează faptele grave împotriva mediului, „precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale care produce ori este susceptibilă să producă daune semnificative asupra apei, solului, aerului, ecosistemelor sau sănătății oamenilor”, punctează reprezentanții Apelor Române.

„De asemenea, sunt vizate captările ilegale de ape, ceea ce nu e cazul fântânilor care sunt prevăzute expres în legea apelor ca fiind captare legală. Așadar, nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor și captările ilegale de apă realizate la scară mare, în scop economic, cu încălcarea legii și cu efecte semnificative asupra resurselor de apă ori asupra celorlalți utilizatori”, mai arată susa citată.

„Apa este o resursă naturală limitată”

Apa este o resursă naturală limitată și un bun de interes public, mai arată Administrația Națională „Apele Române”, avertizând că țara noastră se confruntă tot mai frecvent cu perioade de secetă hidrologică, iar efectele schimbărilor climatice sunt resimțite inclusiv prin reducerea disponibilității resurselor de apă în numeroase bazine hidrografice.

„Din acest motiv, administrarea responsabilă a resurselor de apă și combaterea exploatărilor ilegale reprezintă obligații esențiale ale autorităților statului pentru protejarea interesului public și a drepturilor cetățenilor”, mai subliniază reprezentanții de la Apele Române, recomandând cetățenilor să consulte informațiile oficiale publicate de autoritățile competente ale statului, inclusiv textele legislative, înainte de redistribuirea unor informații neverificate.