Prioritățile Guvernului Ciolacu. Ce se întâmplă cu pensiile speciale

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre prioritățile avute în vedere de Cabinetul pe care îl va conduce în mai puțin de o lună, printre acestea fiind scheme de ajutor de stat, dar și măsuri sociale.

„Am plecat de la niște analize cu echipa din Partidul Social Democrat, din care fac parte, și anumiți miniștri despre deficit, pe care încercăm să îl reducem. E un pic mai pronunțat decât atunci când guverna Partidul Social Democrat. Încercăm să venim cu scheme de ajutor care să fie aprobate la Comisie (n.r. - Comisia Europeană) pe industria alimentară, materiale de construcție. Se va regăsi și o componentă socială bine gandită și drămuită, direcționată către cei care au nevoie. E un program ambițios. Fiecare partid lucrează la programul lui, pornind de la actualul program de guvernare. Venim și comunicăm modificările”, a declarat Marcel Ciolacu, în cadrul unui interviu la RTV.

Șeful PSD, care va prelua funcția de premier în următoarele săptămâni, a fost întrebat și dacă intenționează impunerea de noi taxe, cum ar fi acelea pentru IT-iști, în prezent exceptați de la ele.

„Nu sunt adeptul introducerii de noi taxe. Sunt adeptul ca într-o anumită perioadă cu un calendar asumat trebuie scoase exceptiile, că numai asa creezi competiție corectă. Va trebui să facem mai întai digitalizarea ANAF și asta a inceput. Mi-aș fi dorit să fi fost până acum pornit proiectul. Nu s-a putut” a completat președintele Camerei Deputaților.

Soarta pensiilor speciale și angajarea răspunderii

Legat de proiectul de lege privind pensiile speciale, Ciolacu a precizat: „Am avut o discuție cu Budăi, ne-am uitat pe legea pensiilor speciale, i-am cerut (...) să vină cu ultimele lămuriri pentru că mi-aș dori ca legea să treacă prin Parlament. Dacă nu, vom merge cu legea prin asumare. Nu voi accepta ca românii să piardă vreun euro din cauza pensiilor speciale”.

Șeful PSD a punctat faptul că legea trebuie „închisă” până la vacanța parlamentară. „Ea e în cererea de plata numărul 3, vacanța începe la 1 iulie. Este posibil să o trecem, dacă avem toate elementele. Sunt convins că va fi atacată la CCR, dar avem timp să o închidem până în vacanță”, a completat Ciolacu.

Liderul social-dmeocraților a explicat de ce i se pare importantă, fiind chiar o prioritate această inițiativă. „Ghinea (n.r. - fost ministru al Fondurilor Europene), nu o spun cu rea-credință, dar dânsul fiind limitat de nișa pe care o reprezenta, USR, că sunt un partid de nișă, nu de mase, ca Partidul Social Democrat, nu s-a gândit decât la electoratul lui când a trecut jalonul. Am început un dialog cu Comisia, când m-am întâlnit cu comisarii, mai ales cu cel pe Muncă, am explicat situatia reală din armata, de exemplu. Lumea a început sî înțeleagă complexitatea deciziei. Nu pot să îndrept o nedreptate cu altă nedreptate. Sunt oameni ieșiți din armată odată cu intrarea în NATO. Noi trebuie să ținem cont de acei oameni, ăsta e rolul Partidul Social Democrat. Nu pot sa dau cu toporul. Vom explica fiecare decizie și fiecare articol din lege. Nu putem crea altă criză socială, dar nu mai pot accepta să ieși la pensie la 45 de ani și să ai trei pensii speciale. Te agati ca nu pot veni retroactiv? Atunci te impozitez peste un anumit plafon. Nimeni nu vorbește de partea de contribuție, e dreptul fiecăruia, dar nu poți să cumulezi toate pensiile într-o singură pensie. Eu consider că nu pot pleca la un drum ca prim-ministru cu această problemă nerezolvată. De aceea am zis că îmi asum răspunderea și închid subiectul. Ori trece legea, ori plec acasă”, a completat șeful PSD..