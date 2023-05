Ciolacu: Rocada premierilor e gata pâna la 1 iunie / Ce spune despre opoziția la numirea unor miniștri PNL

Președintele PSD, care va prelua funcția de premier în curând, a precizat că până la 1 iunie are loc transferul de putere. Marcel Ciolacu susține că nu va fi nevoie să folosească dreptul de veto la miniștrii PNL, pentru că se va înțelege asupra numelor cu Ciucă.

„Noul Guvern va avea un prim-ministru care vine din Partidul Social Democrat. În acest moment, acest nume e Ciolacu. Nu cred că se poate schimba, dar mereu e și această posibilitate. Nu am venit să creez o ambiguitate (...) Iohannis nu dorește o aventură politică și o instabilitate, pentru că atât eu, cât și Ciucă ne dorim o stabilitate și am văzut că am făcut față unor crize suprapuse și am reușit împotriva tuturor opiniilor să depășim momente dificile nu numai pentru România. Se intâmplă până la 1 iunie. Avem un acord pe care îl respectăm. Până vom avea altă decizie, avem un acord”, a afirmat Ciolacu.

Chestionat de ceea ce se va întâmpla cu Ministerul Transporturilor, unde au fost negocieri intense ca PSD să-l păstreze, președintele Camerei Deputaților a negat faptul că ar fi fost bătută palma pe menținerea ca a acum a acestui portofoliu la PSD.

„Acest lucru e trecut în acord, nu există altă decizie a partidelor care au semnat acordul că vom face altfel. Nu înseamnă că nu stăm de vorbă despre eventuale schimbări. E mereu timp, discuțiile au loc, dar acordul e total în picioare cum e el semnat. Sunt convins că și eu, și Ciucă, dacă se modifică acest acord, vom veni în fața presei și vom anunța. Nu eu modific acordul, nu Ciucă, ci PSD si PNL au puterea de a-l modifica.”, a afirmat Ciolacu

Dreptul de veto

Întrebat dacă va fi nevoie să folosească dreptul de veto pentru anumiți miniștri, Ciolacu a precizat: „Nu va fi nevoie sa îl folosesc. Voi discuta cu Ciucă înainte de nominalizări. Constituțional, am acest drept. Vom hotarî împreună”.

Șeful PSD a punctat că sunt pe lista schimbărilor atât miniștri din partidul său, cât și de la PNL. Chestionat dacă va renunța la toți demnitarii PSD, Ciolacu a negat. „Ar fi o tâmpenie. Am defecte multe, dar tâmpit nu sunt! Vreau un Guvern funcțional, să se ridice la nivelul provocărilor, că nu e o perioadă ușoară, dar nu am nicio reținere. Neacșu îmi doresc să rămână în structura guvernamentală. Sunt și alte poziții în Guvern. Momentan Partidul Social Democrat nu va avea vicepremier, poate să fie șeful Cancelariei”, a completat Ciolacu.

Legat de situația UDMR, Ciolacu a precizat că PSD și PNL sunt principalele forțe din Coaliție și ele sunt cele care discutat protocolul. De asemenea, a negat faptul că ar fi fost vreo încercare de preluare de către PNL a Ministerului Mediului. deși au existat contre inclusiv la nivelul public.

„Au făcut o greșeală mutând discuțiile avute între trei lideri ai Coaliției în spațiul public. E o greșeală, dacă au vrut să influențeze prin media o decizie a mea sau a lui Ciucă, e o greșeală de abordare. Eu nu am participat la discutia ca PNL să fi solicitat Ministerul Mediului”, a conchis Marcel Ciolacu.