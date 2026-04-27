Video Premierul Bolojan îl acuză pe liderul PSD: „Grindeanu a mințit când a spus la Bruxelles că nu va colabora cu AUR”

Premierul Ilie Bolojan a lansat critici dure la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe tema colaborării cu AUR, în contextul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.

Într-o emisiune la Digi24, Bolojan a susținut că Grindeanu ar fi transmis la Bruxelles un mesaj diferit față de acțiunile politice din țară: „Grindeanu a mințit când a spus la Bruxelles că nu va colabora cu AUR.”

El a mai precizat: ”Partidul Social Democrat, care a dinamitat guvernarea, încălcând toate înţelegerile care au fost făcute de comun acord, căutându-şi un aliat pentru această moţiune, pe de-o parte îşi măreşte şansele de a trece moţiunea, dar, pe de altă parte, pregăteşte, practic, o nouă alianţă şi asistăm, de facto, tot la o nouă coaliţie care se formează”.

Premierul a vorbit și despre direcția în care ar putea merge România, în funcție de deciziile politice din perioada următoare.

„Ai două posibilități: prin a nu gândi ce faci, te întorci de unde ai plecat, ceea ce ar fi un mare cost pentru țară. A doua variantă e să continui lucrurile în mod serios, să ai rezultate. Dar pentru asta trebuie să ai soluții”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a atras atenția asupra riscurilor generate de promisiuni nerealiste, în special în ceea ce privește salariile și situația economică.

„În condițiile în care generezi niște așteptări, spui că lucrurile se vor îmbunătăți substanțial, ori asta nu are cum să se întâmple, pierderile nu vor fi asumate de nimeni. E nevoie de un minim angajament politic, mi-e greu să cred că ne putem asuma ce am promis”, a mai spus acesta.

Premierul a adăugat că Guvernul încearcă de mai multe luni să recupereze întârzierile din anii anteriori: „De 10 luni de zile ne-am chinuit să recuperăm marile întârzieri din ultimii ani. Trebuie să trecem acum legea salarizării. Dacă creăm așteptări că salariile din mediul public vor crește nu știu cu cât, ne batem joc de ei.”

Șeful Executivului a pus sub semnul întrebării soluțiile propuse de social-democrați.

„Ar trebui întrebați orice reprezentanți ai PSD care sunt soluțiile pentru o energie mai ieftină. Care sunt soluțiile în domeniul economic, în domeniul combaterii evaziunii fiscale”, a spus premierul.

Moțiune de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

PSD și AUR au anunțat luni că vor iniția, în comun, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, demers care ar putea duce la demiterea executivului în actuala configurație parlamentară. Cele două formațiuni susțin că au șanse reale să obțină majoritatea necesară pentru ca moțiunea să fie adoptată.

Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare cel puțin 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari. PSD și AUR cumulează aproximativ 219 voturi, fiind la limită în a obține sprijinul necesar.

Opoziția mizează însă și pe susținerea altor formațiuni, precum S.O.S. România, POT și PACE, dar și pe voturi din rândul parlamentarilor neafiliați, ceea ce ar putea duce totalul peste pragul necesar.

De cealaltă parte, Guvernul condus de Ilie Bolojan este susținut de Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România, care, împreună cu grupul minorităților naționale, nu ar avea suficiente voturi pentru a bloca moțiunea în cazul unei mobilizări complete a opoziției.