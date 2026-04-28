Mai multe voci din interiorul Partidului Social-Democrat au reacționat, marți, după ce senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din formațiunea politică. Unii dintre membrii partidului, inclusiv Sorin Grindeanu, i-au cerut acesteia să se retragă și din Parlament.

Atât președintele PSD, Sorin Grindeanu, cât și reprezentanții filialei pe listele căreia Victoria Stoiciu a candidat la parlamentare i-au cerut acesteia demisia din Parlament.

„Mă gândesc că își dă și din Senat (n.r. demisia) (...) E democrație”, a fost reacția șefului PSD.

Ulterior, și deputatul Adrian Solomon, reprezentantul PSD Vaslui (filiala pe listele căreia Victoria Stoiciu a intrat în Parlament), i-a cerut demisia Victoriei Stoiciu din Senat.

„Am aflat, de pe Facebook, că doamna Victoria Stoiciu are principii și linii roșii peste care nu poate trece! Atunci, să nu uite că a fost aleasă pe LISTA PSD în județul Vaslui! Prin urmare, ocupă un loc pe care cetățenii vasluieni au votat un membru PSD! În acest caz nu poate fi decât o soluție pentru ca distinsa doamnă să rămână cu onoarea neștirbită: DEMISIA din Senat”, a transmis el într-un mesaj postat pe Facebook.

Victoria Stoiciu a respins solicitările foștilor colegi de partid: „România are nevoie de social-democrație și eu am rămas singura social-democrată asumată. Rămân independentă. Pe viitor vedem. România are nevoie de un pol de stânga, social-democrat autentic și voi apăra aceste poziții din postura de independent”, a declarat Victoria Stoiciu pentru Digi24.

Reacțiile vin după ce senatoarea PSD Victoria Stoiciu și-a anunțat marți, 28 aprilie, demisia din partid, pe fondul unor divergențe majore cu linia politică a social-democraților și a coloborării cu AUR.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ea a vorbit și despre necesitatea menținerii unui „cordon sanitar” față de partidele considerate extremiste, avertizând asupra riscurilor normalizării acestora în viața politică.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a afirmat senatoarea PSD.