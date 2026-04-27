search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „George Simion nu bate palma cu PSD. George Simion nu face alianță cu PSD”. Ce promitea liderul AUR în 2024

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Decizia anunțată luni, 27 aprilie, de PSD și AUR de a iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan contrazice afirmațiile vehemente făcute de George Simion în urmă cu doi ani, când excludea categoric orice colaborare cu social-democrații.

Într-un interviu acordat postului Prima TV în 2024, liderul AUR susținea că partidul său nu va va face alianță cu PSD în nicio circumstanță si promitea că ar demisiona dacă AUR ar ajunge să intre la guvernare cu social-democrații.

Întrebat, concret, ce ar face dacă, după alegerile parlamentare, singura majoritate posibilă pentru PSD ar fi alături de AUR, Simion a răspuns atunci tranșant:

„AUR, atâta timp cât nu dă țării președintele sau nu este pe primul loc la alegeri, nu intră într-o coaliție de guvernare pentru că nu putem schimba nimic.”

George Simion, în Parlament. FOTO Profimedia
În același interviu, Simion a fost întrebat ce ar face dacă, totuși, AUR ar intra la guvernare alături de PSD: „Vă dați demisia?.

Liderul AUR a oferit una dintre cele mai citate răspunsuri ale sale:

„Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul, o spun... unde-i camera la care trebuie să mă uit? Acolo. Gata. George Simion nu bate palma cu PSD-ul, George Simion nu face alianță cu PSD-ul, George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat să termine cu PSD-ul în România”, spunea George Simion în 2024.

PSD și AUR tocmai au anunțat o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan

Luni, 27 aprilie 2026, PSD și AUR au anunțat că vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan.

Reprezentanții celor două partide au precizat că este vorba despre un demers „strict tehnic”, necesar pentru a strânge numărul de semnături cerut de procedură.

Atât Marian Neacșu (PSD), cât și Petrișor Peiu (AUR) au insistat că este vorba despre colaborare punctuală pentru demiterea Guvernului.

„Noi vă anunțăm că am declanșat demersul tehnic de a scrie moțiunea. Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândoă”, a transmis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„Facem un apel către toți parlamentarii care doresc să contribuie la moțiune, fie cu propuneri pentru text, fie prin vot. Scriem în comun o moțiune de cenzură, care să treacă. Avem un plan, vor avea loc discuții inițiate de președintele României și vom degaja o soluție”, a transmis Marian Neacșu, reprezentantul PSD.

Întrebat despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, Marian Neacșu a precizat că „deciziile politice vor fi luate de forul politic”.

Petrișor Peiu a spus că liderii AUR și PSD nu au discutat încă despre ipoteza formării unei majorități.

„Obiectivul nostru politic e să ajungem la alegeri anticipate. Dacă nu se va putea, ne-am propus un parcurs bazat pe ideea de opoziție până la alegerile la termen. Suntem încurajați de electoratul nostru ca acest guvern să plece pentru că a făcut foarte mult rău”, a subliniat Peiu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a amenințat România, după ce a fost chemat la MAE: „Să fie conştientă de posibile consecinţe”
stirileprotv.ro
image
„Dai în mine, dai în fabrici și uzine!” Bolojan amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi, dacă este schimbat din funcție
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Problema pe care a avut-o gimnasta de aur a României
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
cancan.ro
image
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Cum poţi construi un balcon la parterul blocului. Tot ce trebuie să ştii despre autorizaţie şi acte necesare
playtech.ro
image
De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga. Toate calculele
fanatik.ro
image
Pariul PSD privind asocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură: debarcarea lui Bolojan de la vârful PNL: „E clar că visează la perioada Ciolacu-Ciucă”
ziare.com
image
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Episod de vreme extrem de rece în Europa. România va fi puternic afectată în zilele următoare
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
click.ro
image
Horoscop marți, 28 aprilie. Racii primesc bani, Leii au o perioadă stresantă, iar Peștii caută clipe de relaxare
click.ro
image
Cum a apărut Ioana Țiriac în vacanță. Imaginile cu fiica lui Ion Țiriac au atras toate privirile
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Monedă din „Tezaurul de la Bickmarsh” (© Worcestershire City Council/Historic England/Go Detecting (Midlands) Ltd.)
Un tezaur rar, ascuns probabil de frica vikingilor, descoperit cu detectoare de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
image
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”

OK! Magazine

image
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Click! Pentru femei

image
Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Click! Sănătate

image
Nu poţi renunţa la obiectele vechi din casă? Iată ce înseamnă, potrivit psihologilor!