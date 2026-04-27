Video „George Simion nu bate palma cu PSD. George Simion nu face alianță cu PSD”. Ce promitea liderul AUR în 2024

Decizia anunțată luni, 27 aprilie, de PSD și AUR de a iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan contrazice afirmațiile vehemente făcute de George Simion în urmă cu doi ani, când excludea categoric orice colaborare cu social-democrații.

Într-un interviu acordat postului Prima TV în 2024, liderul AUR susținea că partidul său nu va va face alianță cu PSD în nicio circumstanță si promitea că ar demisiona dacă AUR ar ajunge să intre la guvernare cu social-democrații.

Întrebat, concret, ce ar face dacă, după alegerile parlamentare, singura majoritate posibilă pentru PSD ar fi alături de AUR, Simion a răspuns atunci tranșant:

„AUR, atâta timp cât nu dă țării președintele sau nu este pe primul loc la alegeri, nu intră într-o coaliție de guvernare pentru că nu putem schimba nimic.”

În același interviu, Simion a fost întrebat ce ar face dacă, totuși, AUR ar intra la guvernare alături de PSD: „Vă dați demisia?.

Liderul AUR a oferit una dintre cele mai citate răspunsuri ale sale:

„Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul, o spun... unde-i camera la care trebuie să mă uit? Acolo. Gata. George Simion nu bate palma cu PSD-ul, George Simion nu face alianță cu PSD-ul, George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat să termine cu PSD-ul în România”, spunea George Simion în 2024.

PSD și AUR tocmai au anunțat o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan

Luni, 27 aprilie 2026, PSD și AUR au anunțat că vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan.

Reprezentanții celor două partide au precizat că este vorba despre un demers „strict tehnic”, necesar pentru a strânge numărul de semnături cerut de procedură.

Atât Marian Neacșu (PSD), cât și Petrișor Peiu (AUR) au insistat că este vorba despre colaborare punctuală pentru demiterea Guvernului.

„Noi vă anunțăm că am declanșat demersul tehnic de a scrie moțiunea. Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândoă”, a transmis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„Facem un apel către toți parlamentarii care doresc să contribuie la moțiune, fie cu propuneri pentru text, fie prin vot. Scriem în comun o moțiune de cenzură, care să treacă. Avem un plan, vor avea loc discuții inițiate de președintele României și vom degaja o soluție”, a transmis Marian Neacșu, reprezentantul PSD.

Întrebat despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, Marian Neacșu a precizat că „deciziile politice vor fi luate de forul politic”.

Petrișor Peiu a spus că liderii AUR și PSD nu au discutat încă despre ipoteza formării unei majorități.

„Obiectivul nostru politic e să ajungem la alegeri anticipate. Dacă nu se va putea, ne-am propus un parcurs bazat pe ideea de opoziție până la alegerile la termen. Suntem încurajați de electoratul nostru ca acest guvern să plece pentru că a făcut foarte mult rău”, a subliniat Peiu.