„Să le arătați aceste poze”. Reacția lui George Simion după ce Grindeanu a spus că AUR îl „ține în funcție” pe Bolojan

După ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 6 iulie, că premierul interimar Ilie Bolojan este „ținut în funcție de AUR”, liderul partidului, George Simion, a reacționat pe rețelele sociale, susținând că actuala guvernare „refuză să guverneze pentru români și refuză alegerile”.

„Prețul barilului de petrol a revenit la 72 de dolari. Guvernarea «pro-europeană» refuză să guverneze pentru români și refuză alegerile. Să le arătați aceste poze celor care spun că problema e la AUR!”, a declarat Simion într-o postare pe Facebook.

În aceeași postare, acesta a publicat și fotografii cu prețurile benzinei și motorinei afișate la mai multe stații de carburanți.

Reacția liderului AUR vine după ce Grindeanu a afirmat că momentul votului privind Guvernul Veștea a arătat că exsistă o înțelegere între PNL și AUR.

„Ce dovadă mai bună e decât faptul că, atunci când a fost votul pentru Guvernul Veștea, ei au ieșit din sală. Acea acțiune a dus indirect la rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan. Nu e una mai bună.

Faptul că au ieșit din sală, direct, au ajutat la rămânerea lui Ilie Bolojan, chiar fără prerogative totale, fiindcă e un guvern demis cu număr record de voturi”, a afirmat liderul PSD la Digi24.

Acesta afirmă că „avem o țară în care Bolojan e demis de 60 de zile, cu un număr record de voturi”, dar care „se ține de acel scaun, făcând înțelegeri, până una alta, fiind ținut în funcție de AUR”.

„Avem un alt președinte, la fel de abrupt în a înjura PSD, Dominic Fritz, care e condamnat la Înalta Curte. Avem primar general care, fiind acuzat de luare de mită în campania electorală, înainte de a ajunge primar, a plecat în concediu prin Portugalia.

Avem un partid AUR care îi ține în funcție pe Ilie Bolojan și avem un partid istoric, PNL, care se judecă și are o acțiune concertată de partid de a ataca justiția sau decizia justiției. Asta e țara în care trăim. Aici suntem în acest moment”, a declarat Sorin Grindeanu.