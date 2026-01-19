Primarii PNL „cu gura mare” au fost verificați de Corpul de Control, spune Rareș Bogdan. „Nu e normal, trebuie libertate de expresie”

Ședință tensionată, luni seara, în Partidul Național Liberal. Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat că mai mulți primari liberali care au semnalat dificultăți financiare au fost ulterior verificați de Corpul de Control al premierului sau de Curtea de Conturi.

„Nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal, unde trebuie să existe libertatea de expresie”, a declarat Rareș Bogdan, în timpul reuniunii Biroului Politic Național de la Vila Lac.

Acesta a spus că a fost contactat de aproximativ 180-200 de primari PNL, care sunt „foarte speriați” de posibilitatea pierderii cotelor defalcate, care reprezintă între 40 și 60% din bugetele locale.

„Ai crescut impozitele, iar ei sunt cei care dau piept cu oamenii. Sunt baza pe care PNL a reușit să o construiască”, a subliniat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a afirmat că primarii care au ridicat aceste probleme au primit controale, lucru pe care îl consideră inacceptabil într-un partid democratic. Totodată, el a criticat conducerea PNL pentru lipsa de comunicare atât cu electoratul, cât și cu aleșii locali.

„Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul, oamenii așteaptă și au așteptat de la Partidul Național Liberal”, a spus acesta.

Europarlamentarul a cerut clarificări și privind relația PNL cu USR, susținând că uneori liderii partidului par „mai apropiați de USR decât de propriul partid”, și a criticat lipsa de consultare cu primarii de municipii reședință de județ.

De asemenea, Rareș Bogdan a afirmat că nu va mai tăcea în privința problemelor interne și a susținut că a fost „mințit” în legătură cu desființarea pensiilor speciale.

„Am stat un an și o lună, am intrat în politică să vorbesc, nu am ocupat nicio funcție publică, n-am fost nici ministru, am fost mințit cu pensiile speciale și m-au expus doar pe mine, după care m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare”, a spus Rareș Bogdan.

El a criticat și măsurile fiscale care au afectat pensionarii, precum și neexploatarea resurselor naturale ale României.

În final, europarlamentarul a atras atenția asupra lipsei de informare publică privind acordul UE-Mercosur, spunând că fermierii sunt îndreptățiți să fie îngrijorați.