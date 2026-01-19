BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50% și avertizează asupra presiunilor inflaționiste

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, luni, 19 ianuarie, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat al instituției. Totodată, banca centrală a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a celei pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit.

BNR precizează că deciziile vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, în condițiile susținerii unei creșteri economice sustenabile.

„Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung, sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse”, se arată în comunicat.

Banca centrală subliniază că monitorizează atent evoluțiile interne și internaționale și este pregătită să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru atingerea obiectivului fundamental de stabilitate a prețurilor, cu menținerea stabilității financiare. Dobânda de politică monetară se află la acest nivel din luna august 2024.

Potrivit datelor prezentate de BNR, presiunile inflaționiste rămân ridicate. Rata anuală a inflației de bază CORE2 ajustat a continuat să crească în trimestrul al patrulea din 2025, ajungând în decembrie la 8,5%, de la 8,1% în septembrie. Evoluția a fost alimentată de dinamica salariilor, de nivelul ridicat al așteptărilor inflaționiste pe termen scurt, de creșterea prețurilor unor produse agroalimentare, de deprecierea cursului leu/euro și de efectele indirecte ale scumpirii energiei electrice.

Rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) s-a situat la 8,6% în decembrie 2025, un nivel similar celui din septembrie, în timp ce rata medie anuală a inflației IPC a urcat la 7,3%, față de 6,1% în septembrie. Rata medie anuală a inflației IAPC a crescut, la rândul ei, la 6,8%, de la 5,9%.

Pe plan economic, activitatea s-a contractat ușor în trimestrul al treilea din 2025, cu 0,2% față de trimestrul precedent, după un avans de 1,1% în trimestrul al doilea, ceea ce indică o adâncire a deficitului de cerere agregată.