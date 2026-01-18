Traian Băsescu, șocat de comportamentul președintelui SUA: „Trump e ca Putin”

Traian Băsescu a criticat într-o emisiune televizată politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela.

Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat în termeni duri pe președintele SUA, Donald Trump, și politica sa de expansiune pe care o duce față de Venezuela și Groenlanda.

Băsescu l-a asemănat pe Trump cu Putin, cu mențiunea că acesta din urmă este ”un criminal”.

„Este grav când un președinte nu ține cont de dreptul internațional. La dimensiunea asta America nu a fost niciodată, atât de agresivă încât să ocupe teritoriile aliaților. Trump e ca Putin. Doar că Putin e un criminal. Situația cu Venezuela s-a întâmplat din cauza rezervelor de țiței nu a traficului de droguri. Venezuela a fost capturată pentru țiței, iar Groenlanda pentru pământurile rare”, a spus Băsescu la Digi24.

Fostul șef de stat a mai spus că este șocat de comportamentul lui Trump.

”Pentru mine e un șoc comportamentul lui Trump. Ce face Trump e un deserviciu Americii. Dpdv al securitățiii SUA, Groenlanda e foarte importantă, dar nu o ocupi militar”, a mai spus Băsescu.