Prima ședință a Guvernului interimar condus de Bolojan, după moțiunea de cenzură. Ce puteri limitate are Cabinetul

Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan s-a reunit vineri, de la ora 12:00, în prima ședință după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Executivului, inițiată de PSD și AUR.

Actualul Guvern funcționează cu atribuții limitate, având rolul de a asigura doar gestionarea treburilor curente ale statului, fără posibilitatea de a adopta politici sau reforme noi.

Ședința de vineri se desfășoară în format hibrid și este a treia reuniune guvernamentală din această săptămână.

Înaintea votului din Parlament, Guvernul a mai fost convocat în două ședințe de urgență, în cadrul cărora au fost aprobate ordonanțe considerate necesare pentru continuarea unor proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și pentru programele europene din domeniul apărării, inclusiv mecanismul SAFE.

Conform Constituției României, un cabinet demis gestionează exclusiv actele necesare pentru funcționarea zilnică a instituțiilor. Prerogativele puterii executive sunt restrânse drastic.

Premierul Ilie Bolojan și miniștrii cabinetului său nu mai pot emite ordonanțe de urgență și nu au dreptul să propună proiecte de lege. Cu alte cuvinte, capacitatea aparatului guvernamental de a implementa reforme structurale sau de a adopta decizii strategice dispare complet până la învestirea unui nou guvern cu puteri depline.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cu toate acestea, actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului.

În tot acest timp, președintele Nicușor Dan convoacă partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

Potrivit Constituției, un premier interimar poate conduce Guvernul pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.