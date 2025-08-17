Video 11 persoane, printre care 9 copii, salvate din Munții Rodnei după ce s-au rătăcit în condiții extreme

Un grup de 11 persoane, printre care șapte copii, s-a rătăcit sâmbătă seara în Munții Rodnei, în zona Tăurile Buhăescu. Echipele Salvamont Maramureș au intervenit imediat și au reușit să îi aducă în siguranță.

„Echipele Salvamont Maramureș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, intervin în zona Tăurile Buhăescu pentru a salva 11 persoane, printre care șapte copii, care s-au rătăcit. Condițiile meteo sunt dificile fiind întuneric și frig, dar salvatorii montani organizați în 3 echipe cu o ambulanță montană Salvamont, o autospecială Salvamont și un utilaj de teren Traxter fac tot posibilul pentru a-i aduce cât mai rapid, în siguranță”, au anunțat reprezentanții Salvamont Maramureș.

Potrivit salvamontiștilor, doi adulți care nu făceau parte din grup au observat copiii și au realizat că aceștia urmau să coboare pe un traseu periculos. Cei doi s-au dus după ei, i-au ajuns într-o zonă de pădure unde se rătăciseră și i-au condus într-un loc deschis, de unde au fost recuperați de echipele de salvare.

Operațiunea s-a încheiat cu succes, însă una dintre persoanele adulte a avut nevoie de îngrijiri medicale. „Cei nouă minori au fost predați părinților, una din persoanele adulte a fost predată la CPU Vișeu având o plagă penetrată la membrul inferior drept, dar cu hemoragia oprită când salvatorii montani au ajuns la ei, iar cealaltă persoană adultă a fost adusă până în Vișeu”, a precizat Salvamont Maramureș.

Intervenția s-a finalizat în jurul orei 3:30 dimineața, după ore întregi de efort. „Misiune încheiată cu succes”, au anunțat salvamontiștii, care au reușit să readucă întregul grup în siguranță.