Președintele PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean: „Un risc pentru vieţile pacienţilor”

Președintele PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a cerut demisia președintelui CJ Iași, liberalul Costel Alexe, acuzându-l că a numit la şefia spitalului un medic fără experienţă administrativă

Bogdan Cojocaru a afirmat, luni, că situaţia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi este „de neacceptat”, după ce şapte copii au murit în urma infecţiei cu bacteria Serratia Marcescens, scrie News.ro.

„Acest dezastru nu este un incident izolat, ci consecinţa incompetenţei şi nepăsării administraţiei judeţene conduse de Costel Alexe. Problemele legate de infecţiile nosocomiale au fost muşamalizate ani la rând. În loc de măsuri reale pentru protejarea pacienţilor, am văzut doar festivisme, inaugurări şi campanii de imagine”, a declarat liderul PSD Iaşi.

Bogdan Cojocaru a susţinut că Alexe ar trebui să plece de la şefia CJ Iaşi, acuzându-l că poartă responsabilitatea directă pentru buna funcţionare a spitalelor din subordinea instituţiei.

„Cer public demisia imediată a lui Costel Alexe. Orice zi în plus cu acest om la conducerea administraţiei judeţene înseamnă un risc pentru vieţile pacienţilor şi pentru întreg sistemul medical ieşean”, a declarat Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi.

Potrivit acestuia, Costel Alexe apelează din nou la improvizaţii, după ce a numit la şefia spitalului un medic fără experienţă administrativă.

„Şi mai revoltător, persoanele aflate în funcţii de conducere în timpul izbucnirii focarului, responsabile pentru întârzierea măsurilor, nu au fost demise, ci păstrate pe posturi călduţe în structura spitalului”, a adăugat liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Sâmbătă, 27 septembrie, un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi - unde şase copii au murit din cauza infectării cu Serratia Marcescens în secţia ATI - a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală.

Micuțul era infectat cu Serratia Marcescens, aceeaşi bacterie care a dus la decesul altor şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare din Iaşi, spun surse medicale.