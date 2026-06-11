Video Final fericit în Vrancea: fetița de 8 ani care a căzut într-o fântână în construcție a fost salvată de pompieri

Intervenție de amploare a pompierilor vrânceni, după ce o copilă a căzut într-o fântână aflată în construcție, în comuna Garoafa. Salvatorii acționează pentru extragerea în siguranță a fetiței.

UPDATE 12.40 Fetița a fost salvată de pompieri

Fetiţa în vârstă de opt ani care a căzut într-o groapă aflată lângă tuburile unei fântâni în construcţie, în satul Răchitosu, comuna Garoafa, a fost salvată de pompieri, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

Copilul era blocat la o adâncime de aproximativ opt metri, între un mal de pământ şi tuburile fântânii aflate în construcţie.

„Fetiţa a fost extrasă în siguranţă de echipele de intervenţie şi predată echipajelor medicale pentru evaluare”, au transmis reprezentanţii ISU Vrancea.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, copilul a căzut la o adâncime de aproximativ 8 metri.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Focșani. Salvatorii intervin cu echipamente specifice intervențiilor în spații înguste și la adâncime, încercând să ajungă cât mai rapid la copil.

„Cinci echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin în satul Răchitoasa, comuna Garoafa, pentru salvarea unei fetiţe de opt ani, căzută pe lângă tuburile unei fântâni în construcție, la o adâncime de opt metri. Fetița este în viață, intervenția fiind în desfăşurare”, au transmis reprezentanții ISU Vrancea.

Intervenția este una dificilă, atât din cauza adâncimii la care se află fetița, cât și a condițiilor din teren, în zona fântânii aflate în construcție din satul Răchitoasa, localitate aparținând comunei Garoafa.

Operațiunea de salvare este în desfășurare la acest moment, iar echipele de intervenție continuă eforturile pentru extragerea în siguranță a copilului.