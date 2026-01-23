Nicușor Dan, mesaj de stabilitate: SUA rămân „un partener strategic esenţial şi acţionăm în consecinţă”

Președintele Nicușor Dan a declarat că, pentru România, SUA „reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră şi acţionăm în consecinţă”.

„Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră şi acţionăm în consecinţă şi, din fericire, în acest Consiliu această opinie a fost împărtăşită de foarte multe din ţările Uniunii”, a declarat şeful statului la BruxelleS, după Consiliul European informal, potrivit News.ro.

El afirmă că relația transatlantică a traversat recent momente dificile, cu tensiuni și discontinuități, dar consideră că există suficiente motive pentru ca aceasta să continue.

Despre evitarea unei decizii privind invitarea în Consiliul Păcii, şeful statului a arătat că România este solidară cu Danemarca şi Groenlanda şi la asta o obligă inclusiv Tratatul UniunIi Europene.

„Este o obligaţie de solidaritate între ţările Uniunii. Ce am încercat eu să fac, pentru că a fost emoţie evidentă în momentul ăla, a fost să mă refer la pasul 2 sau pasul 3.

În sensul că am încercat să anticipez ce se poate întâmpla dacă fiecare dintre părţile acestei alianţe escaladează şi să spun că e mai bine să revenim la dialog. Şi, din fericire, zilele următoare mi-au dat dreptate. S-a revenit la dialog şi în momentul ăsta putem să vorbim de o abordare constructivă de toate părţile”, a mai afirmat şeful statului.

Președintele a participat joi, 22 ianuarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, alături de șefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană (UE).