Concluziile Consiliul European. Nicușor Dan: „Solidaritate cu Danemarca și Groenlanda”. Unde n-a existat consens

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 22 ianuarie, că Uniunea Europeană a reafirmat solidaritatea cu Danemarca și Groenlanda și, împreună cu NATO, intenționează să investească în apărarea zonei arctice.

„În cadrul acestei discuţii generale au fost patru subiecte importante. Danemarca - Groenlanda, tarifele, Ucraina, Gaza şi Board of Peace. Pe subiectul Danemarca-Groenlanda, concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia Uniunii Europene, în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a atătat că, în ceea ce priveşte tarifele, a fost salutată dezescaladarea în declaraţiile publice de cele două părţi.

„În consecinţă, în Parlamentul European, continuarea dezbaterilor pentru punerea în practică a ceea ce s-a negociat în iulie 2025.

După cum ştiţi, aceste tarife de re-echilibrare ale Uniunii Europeane faţă de importurile din Statele Unite, care sunt suspendate, iar suspendarea urma să expire în 6 februarie 2026, o prelungire cu şase luni acestei suspendări”, a anunţat preşedintele.

Nicușor Dan a declarat că, în privința Ucrainei, s-a discutat continuarea sprijinului și detalierea planurilor militare legate de garanțiile de securitate.

În cazul Gazei a existat o lipsă de consens, însă majoritatea participanților au considerat că Europa trebuie să se implice în procesul de pace și să negocieze cu SUA cadrul coaliției, în acord cu angajamentele internaționale.

Nicuşor Dan explică de ce nu a mers ”teleleu” la Davos

Despre lipsa de la Davos, președintele Nicușor Dan a explicat că afirmația consilierului său potrivit căreia „nu merge teleleu la Davos” a fost scoasă din context. El a subliniat că vizitele internaționale ale României trebuie să fie strategice și constructive, nu doar de formă sau pentru imagine. Nicușor Dan a precizat că întâlnește periodic lideri europeni și că, înainte de participarea la forumuri internaționale precum Davos, România trebuie să aibă pregătite strategii clare pentru parteneriate economice și diplomatice, menționând lipsa unor astfel de strategii pe zona Caspică în ultimele decenii. De asemenea, a amintit că românii au votat în mai 2025 pentru schimbare și acțiuni concrete, nu gesturi simbolice.

„Dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, ţin să încep cu o remarcă filozofică. Eu cred că românii, în mai 2025, au votat o schimbare. Adică ei au spus că nu ne place cum a fost până acum, vrem să facem altfel. A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”, a spus președintele.

Nicuşor Dan a arătat că în 12 februarie va fi un Consiliu European extraordinar, la Maastricht, pe competitivitate.