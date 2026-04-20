„Nu dezertăm, miniștrii merg mâine la muncă". Fritz acuză PSD de „minciuni" după ieșirea de la guvernare

Dominic Fritz, președintele USR, reacționează dur după decizia PSD de a ieși din coaliția de guvernare. Acesta acuză social-democrații că au declanșat criza politică din interes propriu și susține că „momentul adevărului” invocat de aceștia este, de fapt, „plin de minciuni”.

„Am auzit cam multe minciuni astăzi. Deciziile în această coaliție s-au luat împreună și au existat situații în care lucrurile au întârziat pentru că am așteptat acordul PSD”, a declarat liderul USR.

Fritz mai afirmă că ruptura din coaliție nu este întâmplătoare, ci o mișcare calculată politic, menită să servească interesele partidului condus de PSD.

„Vrem să-i asigurăm pe toți românii că noi nu dezertăm. Miniștrii vor fi mâine la muncă și vor continua munca lor pentru reforme”, a adăugat Dominic Fritz.



