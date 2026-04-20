Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
După „Momentul adevărului”, urmează testul realității. Scenariile de avarie pentru guvernarea României

Analize Adevărul
Decizia Partidului Social Democrat de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan aruncă scena politică românească într-o zonă de incertitudine majoră. Într-o perioadă marcată de provocări economice severe, acest blocaj ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea guvernamentală. Analistul politic Emanuel Cernat a detaliat pentru „Adevărul” implicațiile acestui demers și a explicat direcțiile posibile pentru perioada următoare.

FOTO Inquam/Octav Ganea

PSD a hotărât, luni, prin votul liderilor, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Liderii PSD, începând cu Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, l-au criticat dur pe actualul șef al executivului pentru măsurile luate de comun acord cu... PSD. 97,7% dintre delegați au votat „Da”  la întrebarea: „Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Ulterior, Lia Olguța Vasilescu a anunțat un ultimatum de 3 zile în care Bolojan ar trebui să își depună mandatul. În caz contrat, miniștrii și secretarii de stat PSD vor demisiona în bloc.

„Pentru noi e clar că nu mai putem fi în această majoritate cu prim-ministrul Bolojan. Dacă Nicușor Dan nu va reuși să îl convingă să demisioneze nici dumnealui pe domnul Bolojan, atunci va fi introdusă o moțiune de cenzură”, a declarat Olguța Vasilescu.

Răspunsul premierului nu s-a lăsat prea mult așteptat. Într-o declarație de presă susținută pe treptele sediului din Aleea Modrogan, după o întrevedere cu liderii organizațiilor PNL, Bolojan a transmis că își va asuma responsabilitatea guvernării. 

„În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre, în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră. În plus, este o decizie iresponsabilă, ținând cont și de contextul internațional”, a transmis Ilie Bolojan.

Un mesaj de susținere pentru premier a venit și din partea USR, prin vocea lui Dominic Fritz, care a criticat PSD în termeni duri pentru declanșarea crizei politice. 

„USR va rămâne alături de premierul în funcţie în această luptă şi vom insista în continuare ca toate reformele pe care le-am agreat deja în programul de guvernare să continue”, a precizat Dominic Fritz.

„Nu putem exclude varianta în care AUR îi va lăsa din nou în offside”

În acest context, Emanuel Cernat atrage atenția asupra priorităților reale ale momentului și a impactului pe care jocurile de putere îl au asupra cetățenilor. 

„Cred că, în momentul în care discutăm despre această criză politică, trebuie să plecăm de la premisa că, din cauza situației economice extrem de complicate în care se află România și a tuturor angajamentelor pe care trebuie să le respectăm în continuare, acest blocaj reprezintă ultimul lucru de care am fi avut nevoie. Ar fi fost mult mai de dorit ca politicienii din România să dea dovadă de mai multă responsabilitate și să înțeleagă că există momente în care interesul politic poate prima, dar nu atunci când contravine interesului general”, a explicat analistul.

Cel mai probabil, în cazul în care Ilie Bolojan nu va demisiona, următorul pas după retragerea sprijinului implică susținerea unei moțiuni de cenzură, o manevră prin care social-democrații ar pune AUR în poziție de forță. 

„În această situație, evident, PSD va trebui să facă și următoarea mutare, respectiv să depună o moțiune de cenzură. Însă această moțiune implică un risc foarte mare, pentru că este posibil să vedem din nou situația de la votarea bugetului, când social-democrații s-au bazat pe voturi venite din partea AUR. Nu putem exclude varianta în care AUR îi va lăsa din nou în offside pe cei de la PSD, care ar putea ajunge în situația ingrată de a depune o moțiune de cenzură pe care să nu o poată vota ulterior”, a punctat Emanuel Cernat.

Spectrul alegerilor anticipate

În eventualitatea în care executivul condus de Ilie Bolojan va pica în Parlament, variantele de înlocuire sunt limitate. Un guvern PSD susținut de AUR este respins categoric de președintele Nicușor Dan, iar refacerea coaliției cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria pare improbabilă. Potrivit lui Emanuel Cernat, o soluție de avarie ar fi un guvern tehnocrat. 

„A doua variantă ar fi una de avarie: un guvern tehnocrat, susținut transpartinic, care să asigure administrarea țării într-o perioadă dificilă. Însă aceasta este o soluție riscantă, mai ales din perspectiva măsurilor economice necesare. Vorbim despre decizii nepopulare și dureroase, care au început deja să fie implementate, dar trebuie continuate. Aceste măsuri sunt foarte greu de adoptat atât de un guvern tehnocrat, cât și de un guvern minoritar”, a avertizat Cernat.

În lipsa unui consens politic, spectrul alegerilor anticipate, niciodată desfășurate în istoria României, devine o posibilitate, explică Emanuel Cernat,

„Varianta anticipatelor, pe care în mod cert nu și-o doresc partidele aflate la guvernare și pe care și-ar dori-o mai degrabă opoziția, ar putea prinde contur în cazul unei perioade prelungite de blocaj și de lipsă de consens între partidele din coaliție. Este clar că, în acest moment, scenariul alegerilor anticipate rămâne cel mai puțin probabil. Cu toate acestea, este poate pentru prima dată în perioada recentă când nu mai poate fi exclus complet”, a concluzionat analistul.

