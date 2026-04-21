SURSE: PSD își apără poziția. Sorin Grindeanu nu va demisiona de la șefia Camerei Deputaților și nici nu poate fi revocat

Liderii PNL urmează să îi solicite demisia lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților, potrivit unor surse politice citate de Adevărul. Grindeanu deține a treia funcție în stat în urma negocierilor politice care au stat la baza formării guvernului Bolojan, în vara anului trecut.

Conform înțelegerii de atunci privind împărțirea funcțiilor în coaliția de guvernare, Partidul Social Democrat a obținut șefia Camerei Deputaților, în timp ce Partidul Național Liberal a primit conducerea Senatului, pe lângă împărțirea portofoliilor din Executiv.

În ultimele ședințe interne, Sorin Grindeanu le-ar fi transmis liderilor de filiale că nu intenționează să demisioneze din fruntea Camerei Deputaților, susțin aceleași surse.

Liderul PSD consideră că actuala coaliție de guvernare va continua în aceeași formulă, însă cu un alt prim-ministru. În acest scenariu, la finalul crizei politice, PSD ar urma să păstreze controlul asupra Camerei Deputaților, iar PNL pe cel al Senatului.

În plus, Regulamentul Camerei Deputaților face extrem de dificilă revocarea din funcție a lui Grindeanu.

„Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar care l-a propus şi căruia îi aparţine funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor”, arată articolul 26 din Regulament, legea de organizare internă a deputaților.

Concret, această prevedere ar însemna că liderul grupului PSD din Cameră ar trebui să solicite înlăturarea propriului președinte, un demers considerat improbabil în actualul context politic, în lipsa unei opoziții interne semnificative față de Grindeanu.

Liderul deputaților PSD este un parlamentar aproape anonim: Ștefan Ovidiu Popa, ales pe listele PSD Vâlcea. Popa e deja la al treilea mandat de parlamentar.

PSD părăsește guvernarea cu un vot covârșitor al delegaților

PSD a decis luni seară, 20 aprilie, ieșirea de la guvernare, după ce 97,7% dintre delegații partidului au votat pentru retragerea miniștrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Doar 2,3% s-au pronunțat împotrivă, în cadrul consultării interne la care au participat 4.949 de social-democrați.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul nu va susține formarea unei majorități parlamentare alături de formațiuni considerate anti-europene sau extremiste.

„Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție pro-europeană. Dacă asta nu se va putea, atunci trecem în opoziție”, a declarat Grindeanu.

Acesta a precizat că rezultatul votului intern este unul clar și nu lasă loc de interpretări.

„Nu vom continua cu Bolojan, acesta a fost votul pe care eu și colegii mei l-am dat în acest referendum intern. Când procentul e peste 97%, nu cred că mai e loc de interpretări”, a adăugat liderul social-democrat.

Totodată, Grindeanu a mai anunțat că la consultările de la Palatul Cotroceni va merge cu mandatul primit din partea partidului, subliniind că următorul pas este retragerea miniștrilor PSD din Executiv.