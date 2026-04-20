Grindeanu spune că PSD ia în calcul o moțiune de cenzură dacă Bolojan rămâne premier. „Unii spun că noi generăm această criză”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 20 aprilie, că dacă Ilie Bolojan rămâne în fruntea Guvernului, partidul ia în calcul inclusiv susținerea unei moțiuni de cenzură. Potrivit acestuia, „în termen de 45 de zile ar trebui să vină în Parlament, așa cum au făcut și alții, pentru a-și verifica majoritatea.”

Sorin Grindeanu/FOTO: Inquam photos/Octav Gancea
Sorin Grindeanu/FOTO: Inquam photos/Octav Gancea

„Cred că mâine, așa cum am văzut din declarațiile președintelui Nicușor Dan, sau poimâine, vor avea loc consultări în care fiecare partid își va spune soluția pentru deblocarea situației politice.

Pentru noi este simplu. A existat un vot covârșitor – aproximativ 97-98% dintre colegi au decis retragerea sprijinului politic. Asta înseamnă că, din punctul nostru de vedere, Ilie Bolojan nu mai poate avea susținerea PSD, adică nu va mai avea voturile noastre”, a transmis Grindeanu la Digi24.

Sorin Grindeanu spune că Ilie Bolojan va mai rămâne o perioadă la conducerea Guvernului, până după consultările de la Cotroceni, însă PSD nu îl mai susține. În acest context, partidul are două opțiuni: fie continuă guvernarea într-o formulă pro-occidentală, dar cu un alt premier, fie iese din coaliție și trece în opoziție.

„Nu cred că la prima rundă de consultări este cazul să propunem un nume de premier, dar asta nu înseamnă că vom fi pasivi. Dacă se conturează o majoritate pro-occidentală din care PSD face parte, ne vom exprima poziția și asupra viitorului prim-ministru.”

Președintele PSD adaugă că există un protocol al coaliției, dar acesta nu mai are, în practică, o valoare reală în acest moment.

El consideră că Nicușor Dan va încerca să mențină o majoritate pro-europeană, însă poziția PSD este clară: această majoritate nu poate continua cu Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Ca să ajungem la un alt premier, Ilie Bolojan trebuie să plece. În mod normal, în termen de 45 de zile ar trebui să vină în Parlament, așa cum au făcut și alții, pentru a-și verifica majoritatea. Dacă aceasta există, guvernul continuă – acestea sunt regulile democratice. Dacă nu există, guvernul este considerat căzut și se intră într-o nouă etapă de negocieri politice sau în moțiuni de cenzură.”

Acesta mai spune că PSD ia în calcul inclusiv susținerea unei moțiuni de cenzură, chiar dacă ar fi inițiată de AUR.

„În ceea ce privește o eventuală moțiune depusă de AUR, este o discuție care a existat și în interiorul partidului. Atâta timp cât există un vot clar în partid – peste 97% – că Ilie Bolojan trebuie să plece și în condițiile în care, potrivit sondajelor, aproximativ 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, considerăm că este responsabilitatea noastră să încercăm să schimbăm această direcție. Din perspectiva PSD, acest lucru înseamnă plecarea lui Ilie Bolojan.”

„Unii spun că noi generăm această criză sau că este o decizie greșită”

Sorin Grindeanu spune că PSD își asumă decizia de a retrage sprijinul și nu este influențat de criticile venite din exterior, insistând că are două opțiuni clare: schimbarea lui Ilie Bolojan sau trecerea în opoziție.

„Unii spun că noi generăm această criză sau că este o decizie greșită. Le mulțumim pentru  «sfaturi», dar astăzi partidul a decis în acest procent și nu putem ignora acest lucru. Soluțiile sunt cele enunțate: fie Ilie Bolojan nu mai este prim-ministru și PSD rămâne într-o majoritate, fie PSD merge în opoziție. Nu avem nicio problemă cu niciuna dintre aceste variante.

Dacă la începutul consultărilor interne, în ultima lună, poate 60–65% dintre colegi ar fi dorit continuarea guvernării, astăzi sentimentul este mai degrabă unul de «eliberare». Eliberare față de cineva care, încă de la început, ne-a tratat ca adversar politic.

Noi am intrat cu bună-credință în această coaliție, dar am fost constant criticați. De aceea spunem acum: guvernarea, în forma actuală, este nefuncțională – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără PSD.”

Președintele PSD critică actuala guvernare, spunând că nu au existat reforme reale și că executivul nu funcționează eficient.

El explică faptul că PSD vrea o clarificare: fie rămâne la guvernare într-un parteneriat real, în care să nu mai fie tratat ca „sacul de box” al coaliției, fie trece în opoziție. În același timp, subliniază că partidul nu se grăbește să propună un nou premier, deoarece nu există garanții că o altă formulă ar funcționa mai bine.

Grindeanu mai spune că problema ține și de modul în care a fost condusă coaliția, afirmând că PSD, deși avea o pondere importantă, nu a simțit că Ilie Bolojan a acționat ca premier al întregii coaliții.

„Programul de guvernare a fost făcut pentru 10 luni. Unele lucruri s-au respectat, altele nu. De exemplu, PSD a cerut să nu scadă puterea de cumpărare – dar a scăzut. A cerut menținerea investițiilor locale – dar au fost reduse.

În final, Partidul Social Democrat a decis că nu mai poate face parte dintr-un guvern condus de Ilie Bolojan. Acesta este votul.”

