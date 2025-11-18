Orban explică ruptura de Nicușor Dan: „Nu-i port pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat”. De ce a fost demis

Ludovic Orban a explicat marți seara demiterea sa din funcţia de consilier prezidențial de la Cotroceni.

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală.

„Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului preşedinte Nicuşor Dan. Despărţirea noastră vine din decizia preşedintelui”, a spus Ludovic Orban.

"Decizia vine după o singură declaraţie pe care am dat-o la un post TV, cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei".

”Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine şi, chiar în discuţia pe care am avut-o, i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensive, în cazul în care este atacat de adversarii politici. Nu regret această declaraţie", a mai spus Orban, căruia i se pare "un fleac" respectiva declaraţie.

"Nu eu am cerut să intru în echipa preşedintelui Nicuşor Dan, ci a fost invitaţia lui de a face parte din echipa domniei sale. Nu am acceptat uşor, am cumpănit şi, până la urmă, am acceptat în speranţa că pot să fiu util funcţionării Administraţiei Prezidenţiale", a precizat fostul consilier.

"Timp de o lună şi jumătate nu am avut nicio discuţie în contradictoriu cu preşedintele. Nu mi-a făcut niciun reproş cu privire la activitatea mea sau la declaraţiile publice pe care le-am avut", a mai precizat Ludovic Orban.

"Nu am nicio datorie faţă de preşedintele României, mai degrabă preşedintele României are o datorie faţă de mine", adaugă Orban.

„Nu am manifestat public nicio preferință la Primărie. Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la CCR. Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan, mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul. Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, așa cum va dori domnia sa, daca nu în discuții tête-à-tête – o voi face public”, a mai declarat fostul consilier prezidențial.

„Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i port pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat. Am spus întotdeauna ce gândesc, asumându-mi riscuri personale”, a mai spus el. „Am aflat pe surse, discuția pe care am avut-o cu președintele nu mi s-a părut decisivă. M-am gândit ca va mai exista o discuție care va fi finală, nu a fost”, a adăugat el.

”Personal, înţeleg decizia preşedintele. Sigur că m-aş fi bucurat să înţeleg poate alte motive care au stat la baza deciziei pentru că, repet, mi se pare un fleac această declaraţie care este o declaraţie care a fost făcută, încă o dată, reprezentând instituţia prezidenţială în apărarea imaginii preşedintele Nicuşor Dan”, a spus el.