search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Orban explică ruptura de Nicușor Dan: „Nu-i port pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat”. De ce a fost demis

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ludovic Orban a explicat marți seara demiterea sa din funcţia de consilier prezidențial de la Cotroceni.

Ludovic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial FOTO: Inquam Photos
Ludovic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial FOTO: Inquam Photos

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală.

„Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului  preşedinte Nicuşor Dan. Despărţirea noastră vine din decizia preşedintelui”, a spus Ludovic Orban.

"Decizia vine după o singură declaraţie pe care am dat-o la un post TV, cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei".

”Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine şi, chiar în discuţia pe care am avut-o, i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensive, în cazul în care este atacat de adversarii politici.  Nu regret această declaraţie", a mai spus Orban, căruia i se pare "un fleac" respectiva declaraţie.

"Nu eu am cerut să intru în echipa preşedintelui Nicuşor Dan, ci a fost invitaţia lui de a face parte din echipa domniei sale. Nu am acceptat uşor, am cumpănit şi, până la urmă, am acceptat în speranţa că pot să fiu util funcţionării Administraţiei Prezidenţiale", a precizat fostul consilier.

"Timp de o lună şi jumătate nu am avut nicio discuţie în contradictoriu cu preşedintele. Nu mi-a făcut niciun reproş cu privire la activitatea mea sau la declaraţiile publice pe care le-am avut", a mai precizat Ludovic  Orban.

"Nu am nicio datorie faţă de preşedintele României, mai degrabă preşedintele României are o datorie faţă de mine", adaugă Orban.

„Nu am manifestat public nicio preferință la Primărie. Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la CCR. Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan, mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul. Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, așa cum va dori domnia sa, daca nu în discuții tête-à-tête – o voi face public”, a mai declarat fostul consilier prezidențial.

„Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i port pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat. Am spus întotdeauna ce gândesc, asumându-mi riscuri personale”, a mai spus el. „Am aflat pe surse, discuția pe care am avut-o cu președintele nu mi s-a părut decisivă. M-am gândit ca va mai exista o discuție care va fi finală, nu a fost”, a adăugat el.

”Personal, înţeleg decizia preşedintele. Sigur că m-aş fi bucurat să înţeleg poate alte motive care au stat la baza deciziei pentru că, repet, mi se pare un fleac această declaraţie care este o declaraţie care a fost făcută, încă o dată, reprezentând instituţia prezidenţială în apărarea imaginii preşedintele Nicuşor Dan”, a spus el.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
Anunț despre bărbatul care și-a ucis rudele cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă. Un detaliu groaznic a ieșit la iveală
stirileprotv.ro
image
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
gandul.ro
image
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală. 50 de străzi, afectate
mediafax.ro
image
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii”
fanatik.ro
image
Diplome de bacalaureat la 500 de lei. Vânzătorul: „Sunt certificate falsificate, este riscant și pentru mine și pentru tine”
libertatea.ro
image
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
digi24.ro
image
Mihai Neșu prezintă centrul său de recuperare din Oradea: un tur emoționant la „Sfântul Nectarie”. „Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații”
gsp.ro
image
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi sute de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Vremea de mâine 19 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Maxime, între 2 şi 11 grade
observatornews.ro
image
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci la ora 7.00 dimineața ca să menții căldura în casă toată ziua
playtech.ro
image
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
fanatik.ro
image
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
ziare.com
image
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce mesaj au primit pacienții clinicii unde o copilă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri dentare
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Taxe locale mai mari din 2026 în România! S-a adoptat legea care aduce majorările de la 1 ianuarie la impozitele pe case și mașini
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni din cauza unei declarații care l-a supărat pe Nicușor Dan
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Accident sau crimă? Regele Juan Carlos a povestit în premieră ce s-a întâmplat când și-a împușcat fratele

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?