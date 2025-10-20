Președintele Nicușor Dan, anunț despre al doilea mandat la Cotroceni. „În principiu îmi doresc”

Președintele Nicușor Dan spune că își dorește un al doilea mandat pentru a continua reformele și a dezvolta economia României, în special în tehnologie, IT, inteligență artificială și industrii tradiționale.

Președintele a fost întrebat luni seara, în cadrul unui interviu la Antena 1, dacă își dorește al doilea mandat.

„Este devreme, dar în principiu îmi doresc (…) ca să faci lucruri în societate necesită timp”, a răspuns Nicușor Dan, scrie Mediafax.

Potrivit lui Nicușor Dan „România trebuie să-și dezvolte o viziune economică și să vadă care este potențialul său real de dezvoltare”. El a arătat că economia trebuie să se dezvolte în zonele de tehnologie, IT și inteligență artificială, dar și bazându-se pe tradiția din industriile extractivă, chimică și militară.

„Trebuie să avem cifre, obiective, în care să punem că pe domeniul asta, produsul economic va fi atât în cinci, zece ani”, a explicat Nicușor Dan adăugând că diplomația trebuie să contribuie la creșterea economică.