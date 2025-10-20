search
Luni, 20 Octombrie 2025
Nicușor Dan vrea să împace și capra, și varza, când vine vorba despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „E legitim și ce zice USR, și ce zice PSD”

Publicat:

Disputele dintre USR și PSD privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei au argumente „legitime” de ambele părți, a declarat președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a subliniat că rolul său constituțional este acela de mediator și a făcut un apel la echilibru politic.

N. Dan a subliniat că va continua să se implice ca mediator. FOTO: AFP
„E bine să existe un primar care să fie votat de bucureşteni, fără discuţie. Trebuie să avem un echilibru, chiar dacă tentaţia fiecăruia dintre noi e să fim foarte revoluţionari”, a afirmat Nicușor Dan, luni seară, la Antena 1.

Președintele a comentat tensiunile apărute în coaliția de guvernare după ce USR a cerut organizarea rapidă a alegerilor pentru Primăria Capitalei, în timp ce PSD a atras atenția că o campanie electorală agresivă ar putea destabiliza coaliția. Acesta a recunoscut problemele din sistemul politic românesc, de la corupție până la disfuncționalitățile instituționale.

„Partidele au multe neajunsuri. În ţara asta e corupţie, în ţara asta nu funcţionează instituţiile, mulţi politicieni fac politică pentru buzunarele lor; suntem de acord. Pe de altă parte, e legitim şi ce zice USR: 'Vrem alegeri acum'. E legitim şi ce zice PSD: 'Dacă facem o campanie în care ne dăm în cap, putem să destabilizăm coaliţia'”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan preferă alegeri în noiembrie, nu în decembrie

Despre data organizării alegerilor, în prezent propusă pentru 7 decembrie, Nicușor Dan a anunțat că ar prefera ca scrutinul să fie organizat mai devreme, pentru a nu interfera cu sărbătorile de iarnă și cu vacanțele.

Mesaj despre reforma administrativă a Capitalei

Nicușor Dan a reamintit că rezultatele referendumurilor locale din București trebuie puse în aplicare, menționând că acest pas ar permite modernizarea infrastructurii Capitalei.

„Bucureştenii au votat la un referendum două chestiuni foarte importante pe care, în dezbaterea următoare, aş vrea să le vedem puse în practică, pentru că asta ar permite şi să aducem Metroul, şi să rezolvăm problema unificării dintre RADET şi ELCEN, în momentul în care avem o mai mare concentrare la Primăria Capitalei”, a spus el.

Președintele a subliniat că va continua să se implice ca mediator în societate.

