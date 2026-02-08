„Aș fi putut să am doar grădinița sau 4 clase”. Aroganța șefului CJ Ilfov, Hubert Thuma, în scandalul CV-ului: „Am fost ales de oameni”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, respinge acuzațiile legate de neclaritățile din CV-ul său și susține că experiența politică și alegerea sa directă de către cetățeni sunt mai importante decât studiile menționate.

„Am greșit cu CV-ul de acum 15 ani, a fost o eroare. Am urmat studii economice la Facultatea Economică din Viena de 3 ani, pentru că în Austria e permis să ai studii de 2, 3 sau 5 ani. Eu am ales studiile de 3 ani. Eu ocup o funcție aleasă. Aș fi putut să am doar grădinița sau 4 clase, am fost ales de oameni, nu sunt într-o funcție numită”, a declarat Hubert Thuma la Antena 3.

El a mai afirmat că atacurile recente împotriva sa sunt motivate politic. Întrebat cine ar fi în spatele criticilor, Thuma a nominalizat „USR-iștii și unii din PNL”.

Potrivit publicației Libertatea, CV-ul lui Thuma indică obținerea diplomei de Bacalaureat după absolvirea Gimnaziului Federal Real din Viena, între 1990 și 1994, astfel terminând liceul la vârsta de 20 de ani.

Ulterior, a urmat cursuri postuniversitare în domeniul relațiilor internaționale – comerț exterior, în baza unei derogări speciale a ministerului de resort.

Între 1995 și 1998, Thuma a studiat la Universitatea de Studii Economice din Viena.