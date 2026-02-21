Ciucu spune că vechea majoritate din CGMB „nu mai funcționează”. Edilul acuză PSD de blocaje și aduce aminte de „luptele de la Unirii”

Primarul general al Capitalei afirmă că majoritatea politică pe care se baza în Consiliul General al Municipiului București s‑a destrămat imediat după preluarea mandatului. Ciprian Ciucu a declarat la Digi 24 că PSD – aflat alături de PNL în coaliția de guvernare la nivel național – a respins proiecte esențiale ale Primăriei și a adoptat o atitudine „extrem de agresivă”, contrar așteptărilor sale.

Ciucu a explicat în emisiunea „În fața ta” că a pornit de la premisa că vechea majoritate, formată în jurul lui Nicușor Dan și consolidată prin negocieri privind companiile municipale, va continua să funcționeze și că a decis să discute cu social‑democrații despre reformele pe care intenționa să le implementeze.

„Cred că am fost ușor naiv”, a spus edilul, explicând că reacția PSD a fost „extrem de agresivă” încă din primele săptămâni. Potrivit edilului, proiecte considerate de bun‑simț, precum închiderea unor instituții cu doar câțiva angajați și costuri mari de funcționare, au fost respinse fără explicații clare.

Blocaje în CGMB și încercarea formării unei noi majorități

Ciucu afirmă că PSD și PUSL – partidul condus de Cristian Popescu Piedone – controlează în continuare companii municipale și structuri administrative, însă nu susțin proiectele Primăriei. În aceste condiții, edilul încearcă să formeze o nouă majoritate

„A existat o negociere politică și am zis ok, le iau din mers, dar nu a fost așa și sunt nevoit să încerc să facem o majoritate din cinci partide, dacă PSD și PUSL nu vor vrea să susțină acest rest de mandat. Cinci partide, respectiv Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați în România Partidul Reper, nu știu numele lung, Partidul Mișcarea Populară și Partidul Forța Dreptei”.

Potrivit edilului, „majoritatea ar fi foarte fragilă și sunt foarte îngrijorat”, subliniind că fiecare partid își va dori vizibilitate și concesii politice.

Ciucu admite că va trebui să investească mult timp în negocieri pentru a asigura stabilitatea voturilor.

Relația cu Daniel Băluță și tensiunile din spațiul public

Despre relația cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, Ciucu spune că discuțiile directe sunt „cordiale”, însă atmosfera din presă este complet diferită.

„În media, e ca în luptele de la Unirii”, a mai spus primarul general.

Reforma administrativă, o urgență pentru Primărie

Primarul General consideră că aparatul administrativ al PMB este „un monstru” și că reforma este inevitabilă. El spune că a reușit să discute doar cu jumătate dintre directorii din Primărie și cu aproximativ un sfert dintre cei ai instituțiilor subordonate.

„Sunt instituții care, dacă mâine s-ar desființa, nu ar simți nimeni lipsa lor”, afirmă Ciucu, explicând că presiunea bugetară este uriașă.

Probleme financiare majore: „Ne lipsesc aproape 4 miliarde de lei”

Edilul acuză Guvernul Ciolacu că, prin modificările fiscale din ultimii doi ani, a diminuat veniturile Capitalei cu aproape 4 miliarde de lei – exact suma necesară pentru a evita riscul de incapacitate de plată.

Ciucu subliniază că PMB nu are venituri proprii semnificative, iar bugetul depinde aproape integral de alocările de la Guvern. În opinia sa, este nevoie urgentă de o discuție serioasă privind finanțarea Capitalei, discuție care a început, dar nu a avansat suficient.