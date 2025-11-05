Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, la Interviurile Adevărul, că reforma administrației publice, aflată în negocieri în coaliție, va fi finalizată săptămâna viitoare. Până acum, nimeni nu s-a opus acordului, însă discuțiile au fost tensionate, uneori degenerând în adevărate conflicte între liderii partidelor.

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord pe reforma administrației publice în ultima ședință, ținută marți, 4 noiembrie. Săptămâna viitoare va fi însă momentul în care acordul va fi finalizat. După luni de zile de discuții, liderii au stabilit că vor dispărea 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice locale. Potrivit vicepremierului, această condiție duce la o reducere reală de 10% din posturile ocupate:

„În primul rând, trebuie să clarificăm acest 30%. Acest 30% înseamnă reducerea numărului de posturi, care generează o reducere efectivă de 10% a posturilor ocupate. Aici au fost cele mai multe dispute și în trecut. Noi, ce din UDMR, inclusiv la discuția cu domnul președinte Nicușor Dan, am spus că suntem de acord cu această formulă, pregătită de domnul Cseke Attila în pachetul de reformă administrativă sau reformă administrației locale și centrale, care înseamnă o reducere de 30% a posturilor teoretice, un efect de 10%, care înseamnă undeva la 13.000 de angajați din primării și o limitare de 20%, adică nu mai mult de 20% față de numărul actual de angajați”.

Vicepremierul mai explică că acordul pe reforma nu este încă finalizat.

„Desigur, de la primărie la primărie lucrurile stau diferit, pentru că sunt unele primării care au externalizat activitățile, sunt alte primării care au internalizat activități, sunt unele primării în care au fost primari gospodari și au încercat să țină la minimul necesar numărul de angajați, sunt alte primării care au fost mai largi de mână. De aceea este foarte complicat să ai un singur sistem care să fie fit-to-measure (n. r. - un sistem potrivit pentru toate primăriile). O analiză detaliată pe 3.200 de UAT-uri, n-ai cum să faci. Dar decizia generală, din punctul nostru de vedere, aceasta este. Ne apropiem foarte mult de o variantă finală și am mai făcut pași ieri”, mai arată Tanczos Barna într-un interviu pentru „Adevărul”.

Planul coaliției aduce și măsuri în administrația centrală: „S-a completat cu o măsură agreată de 10% reducerea bugetului de personal în administrația centrală. Asta înseamnă că față de anul 2025 cheltuielile de personal se reduc cu 10%. Este cam aceeași economie în administrația centrală și locală. A fost o condiție și a PSD să le abordăm pe ambele”.

De altfel, după ce în spațiul public s-a propagat informația conform căreia există deja un acord finalizat, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a negat marți seară că liderii coaliției au ajuns la o înțelegere pe această reformă.

„Nu am discutat despre așa ceva, nu s-a luat nicio decizie legată de acest subiect. Există încă lucruri care trebuie clarificate pe administrația centrală, sunt lucruri care nu pot fi închise pe repede-înainte. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară, ci înseamnă să vorbim despre comasări”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Condițiile realizării reformei

Educația, Apărarea și Sistemul Sanitar vor fi scutite de reforma administrației, iar Poliția este o discuție aparte, explică vicepremierul Tanczos Barna pentru „Adevărul”. Potrivit vicepremierului, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, va avea termen până marți să pregătească varianta finală, iar „săptămâna viitoare trebuie să fie un da sau nu”.

Fără aceste decizii, fără reforma în administrația publică și centrală, nu poate fi însă făcut bugetul pentru anul viitor, arată Tanczos Barna. O contestare a unuia dintre partidele coaliției poate opri însă reforma, iar atunci Puterea va trebui să abandoneze munca din ultimele 3 luni pe acest subiect: „Eu sunt convins că dacă nu decidem marți săptămâna viitoare cu da sau nu, nu se mai poate face nimic pentru 2026”.

Deocamdată nu s-a opus nimeni, relatează vicepremierul, însă discuțiile de până acum nu au fost neapărat prietenoase, în unele cazuri ducând chiar la scandal între lideri.