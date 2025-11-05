search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Exclusiv Culisele reformei administrației: negocieri tensionate în coaliție, decizia finală săptămâna viitoare – Tanczos Barna

0
0
Publicat:

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, la Interviurile Adevărul, că reforma administrației publice, aflată în negocieri în coaliție, va fi finalizată săptămâna viitoare. Până acum, nimeni nu s-a opus acordului, însă discuțiile au fost tensionate, uneori degenerând în adevărate conflicte între liderii partidelor.

Liderii coaliției trebuie să își dea acordul pe reformă săptămâna viitoare FOTO Adevărul
Liderii coaliției trebuie să își dea acordul pe reformă săptămâna viitoare FOTO Adevărul

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord pe reforma administrației publice în ultima ședință, ținută marți, 4 noiembrie. Săptămâna viitoare va fi însă momentul în care acordul va fi finalizat. După luni de zile de discuții, liderii au stabilit că vor dispărea 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice locale. Potrivit vicepremierului, această condiție duce la o reducere reală de 10% din posturile ocupate: 

„În primul rând, trebuie să clarificăm acest 30%. Acest 30% înseamnă reducerea numărului de posturi, care generează o reducere efectivă de 10% a posturilor ocupate. Aici au fost cele mai multe dispute și în trecut. Noi, ce din UDMR, inclusiv la discuția cu domnul președinte Nicușor Dan, am spus că suntem de acord cu această formulă, pregătită de domnul Cseke Attila în pachetul de reformă administrativă sau reformă administrației locale și centrale, care înseamnă o reducere de 30% a posturilor teoretice, un efect de 10%, care înseamnă undeva la 13.000 de angajați din primării și o limitare de 20%, adică nu mai mult de 20% față de numărul actual de angajați”.

Vicepremierul mai explică că acordul pe reforma nu este încă finalizat. 

„Desigur, de la primărie la primărie lucrurile stau diferit, pentru că sunt unele primării care au externalizat activitățile, sunt alte primării care au internalizat activități, sunt unele primării în care au fost primari gospodari și au încercat să țină la minimul necesar numărul de angajați, sunt alte primării care au fost mai largi de mână. De aceea este foarte complicat să ai un singur sistem care să fie fit-to-measure (n. r. - un sistem potrivit pentru toate primăriile). O analiză detaliată pe 3.200 de UAT-uri, n-ai cum să faci. Dar decizia generală, din punctul nostru de vedere, aceasta este. Ne apropiem foarte mult de o variantă finală și am mai făcut pași ieri”, mai arată Tanczos Barna într-un interviu pentru „Adevărul”. 

Planul coaliției aduce și măsuri în administrația centrală: „S-a completat cu o măsură agreată de 10% reducerea bugetului de personal în administrația centrală. Asta înseamnă că față de anul 2025 cheltuielile de personal se reduc cu 10%. Este cam aceeași economie în administrația centrală și locală. A fost o condiție și a PSD să le abordăm pe ambele”.

De altfel, după ce în spațiul public s-a propagat informația conform căreia există deja un acord finalizat, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a negat marți seară că liderii coaliției au ajuns la o înțelegere pe această reformă

„Nu am discutat despre așa ceva, nu s-a luat nicio decizie legată de acest subiect. Există încă lucruri care trebuie clarificate pe administrația centrală, sunt lucruri care nu pot fi închise pe repede-înainte. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară, ci înseamnă să vorbim despre comasări”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Condițiile realizării reformei 

Educația, Apărarea și Sistemul Sanitar vor fi scutite de reforma administrației, iar Poliția este o discuție aparte, explică vicepremierul Tanczos Barna pentru „Adevărul”. Potrivit vicepremierului, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, va avea termen până marți să pregătească varianta finală, iar „săptămâna viitoare trebuie să fie un da sau nu”. 

Fără aceste decizii, fără reforma în administrația publică și centrală, nu poate fi însă făcut bugetul pentru anul viitor, arată Tanczos Barna. O contestare a unuia dintre partidele coaliției poate opri însă reforma, iar atunci Puterea va trebui să abandoneze munca din ultimele 3 luni pe acest subiect: „Eu sunt convins că dacă nu decidem marți săptămâna viitoare cu da sau nu, nu se mai poate face nimic pentru 2026”.

Deocamdată nu s-a opus nimeni, relatează vicepremierul, însă discuțiile de până acum nu au fost neapărat prietenoase, în unele cazuri ducând chiar la scandal între lideri. 

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
digi24.ro
image
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
stirileprotv.ro
image
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala Ungariei: „Plecarea sa era deja anticipată”
fanatik.ro
image
Cine era Simona Boila, doctorița româncă arsă de vie în casa ei din Franța: „O doamnă absolut fermecătoare”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat
playtech.ro
image
Anunț bombă al FRF: Mircea Lucescu, selecționerul României și după Mondialul din 2026!? „Mergem mai departe cu antrenorul câștigător”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce a spus Gigi Becali despre Emeric Ienei, după ce fostul antrenor a murit
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Bobonete și Dan Chișu, supărați la o terasă! Imagini total diferite față de cele din podcasturi. Nici nu și-au terminat ceaiul! FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
AmboynaFort1655 jpg
Masacrul de la Amboina, povestea primului masacru din Istoria Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate