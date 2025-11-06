Cum explică Bolojan pierderea încrederii românilor de când ajuns premier: „Am făcut totul pentru țară”

Ilie Bolojan susține că a făcut totul pentru stabilizarea economiei României, pentru că altfel țara ar fi intrat într-o zonă de instabilitate majoră.

Prezent la Digi24, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă în aceste luni, de când Nicușor Dan este președinte al României, iar el prim-ministru, s-a pierdut o parte din încrederea publicului și, implicit, dreptul de a cere din nou un vot util.

Bolojan susține că nu-l interesează neapărat acest aspect, ci faptul că a făcut ce trebuie în fruntea Guvernului.

”Pe termen lung, când ai responsabilitatea guvernării unei țări și te afli într-o situație dificilă, nu poți guverna după sondaje. De multe ori, reformele necesită măsuri care nu sunt populare. Dacă vrei să corectezi lucruri care au fost greșite de-a lungul timpului, nu poți să te uiți la sondaje tot timpul. Când am acceptat această funcție, mi-am asumat și riscul de a fi judecat mai puțin favorabil. Dar, pentru mine, nu contează că nu sunt apreciat pe moment. Important este să faci ceea ce trebuie pentru țară. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Sigur, nu putem ignora dinamica politică, pentru că alegerile viitoare vor evalua fiecare partid. Dar, pe termen scurt, țara trebuie să fie pe primul loc, nu un sondaj sau altul”, spune Ilie Bolojan.

Premierul susține că a fost nevoit să ia măsuri economice pentru stabilitate și recâștigarea încrederii piețelor.

”Să știți că, în această perioadă, din cauza riscului pe care îl aveam — acela de a ni se suspenda fondurile europene în luna iulie și, implicit, de a intra în incapacitate de plată, cu costuri foarte mari —, guvernul pe care îl conduc a fost pus în situația de a adopta niște măsuri care nu sunt neapărat populare. Am avut un prim pachet de măsuri, apoi un al doilea. Ele au urmărit, pe de o parte, recâștigarea încrederii piețelor și, pe de altă parte, generarea unor venituri suplimentare la buget. Treptat, am început să luăm și măsuri de reducere a cheltuielilor, lucru pe care l-am făcut până acum și îl vom continua. Nu cred însă că aceste măsuri, deși inevitabile, înseamnă neapărat o contracție economică. Uneori, ele pot chiar să aducă un plus de încredere — trebuie să recunoaștem asta. Am făcut totul pentru țară, pentru că altfel am fi intrat într-o zonă de instabilitate majoră”, a precizat Ilie Bolojan.