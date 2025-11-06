search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bolojan, reacție despre întâlnirea cu afaceristul din Vaslui ridicat de DNA: „M-am întrebat pe cine mi-a mai adus Barbu în birou”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit joi seara la Digi 24 despre scandalul în care este implicat un om de afaceri și trezorierul PNL, în care a fost invocat și numele său.

Ilie Bolojan, premierul României FOTO: facebook
Ilie Bolojan, premierul României FOTO: facebook

Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit joi seara pentru prima dată despre scandalul în care este implicat fostul trezorier PNL, Mihai Barbu, și întâlnirea cu afaceristul de la Vaslui, arestat de DNA.

”Având în vedere că am întâlniri permanent cu reprezentanți ai autorităților locale, cu președinți de organizații, cu oameni care au diverse probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită. A fost o programare care, cred, s-a făcut prin cabinet, deși nu mai știu exact. Domnul Barbu, pe care îl știam de mulți ani — așa cum îi cunosc pe toți cei care fac parte din structurile partidului —, a venit la mine însoțit de acest domn, al cărui nume, la data respectivă, nu îmi spunea nimic. În afară de o prezentare generală, domnul respectiv și-a prezentat compania, activitatea și problemele pe care le avea din partea autorităților statului, fără să îmi ceară nimic — subliniez acest lucru. Întâlnirea a durat probabil în jur de 15 minute, ne-am dat mâna și am plecat mai departe. Îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă”, a spus Ilie Bolojan despre întâlnirea cu persoana respectivă.

Premierul a precizat că, din dosarul procurorilor și din datele care au ajuns în spațiul public, nu rezultă niciun moment că ar fi dat curs vreunei cereri sau că discuția ar fi mers mai departe.

”A rămas pur și simplu la acea prezentare pe care mi-a făcut-o. Gândiți-vă că, atunci când ești de 20 de ani în funcții publice, vin mii de oameni în birou – am întâlniri atât la primărie, la Consiliu, cât și acum, la guvern. Oricine îmi solicită o întâlnire, dacă văd că este o problemă serioasă, mă străduiesc să ascult și să văd dacă există soluții. În acest caz, nu s-a întâmplat absolut nimic, în afară de acea prezentare. Îmi amintesc vag că am avut un ușor trac, pentru că, deși venise să discute aspecte politice, a prezentat și lucruri care nu țineau strict de zona politică”, a mai menționat Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că nu a mai apucat de atunci să vorbească cu Mihai Barbu într-un cadru privat.

”Cred că ne-am mai văzut o dată sau de două ori, la ședințe mai mari, unde nu poți purta discuții personale, din cauza aglomerației și a faptului că nu rămâi niciodată singur. Nu s-a întâmplat absolut nimic și, vă dați seama, nu am cum să știu, atunci când cineva solicită o întâlnire, cine îl însoțește și ce intenții are. De exemplu, și astăzi am primit un om de afaceri însoțit de o doamnă — discuția a fost absolut normală. Dar nu am de unde să știu cine sunt toți cei care îi pot însoți, în afară de faptul că le aflu identitatea când intră în întâlnire.

Însă, de fiecare dată când vine cineva la mine, am responsabilitatea să fac ceea ce trebuie. Știu cum să curm lucrurile, dacă este cazul — și, repet, nu s-a întâmplat absolut nimic din acest punct de vedere.

Cei care însă doresc să se întâlnească cu cineva, să își facă poze sau să arate că „au relații”, își asumă întreaga răspundere dacă folosesc astfel de întâlniri pentru a se lăuda sau, mai grav, pentru a solicita bani ori pentru a încălca legea. Nu pot face comentarii legate de această anchetă, pentru că este în curs. Cu siguranță, după tot scandalul și acuzațiile procurorilor, m-am întrebat și eu: „Oare pe cine mi-a mai adus Barbu în birou?”, a spus Ilie Bolojan despre acest scandal.

Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a fost chemat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos, omul de afaceri reținut pentru cumpărare de influență și șantaj. El a primit control judiciar și are interdicția de a ocupa o funcție publică. Barbu a recunoscut că l-a dus pe Bogos la Guvern pentru a fi prezentat premierului Ilie Bolojan, dar a subliniat că întâlnirea a avut un caracter strict politic. 

Fănel Bogos este anchetat într-un dosar al DNA care vizează o rețea de trafic de influență formată din politicieni, rezerviști și foști generali din servicii. Complicele său, Mihail Aniței, a fost și el reținut.

Din materialul probator rezultă că Aniței ar fi pretins că deține conexiuni directe cu politicieni, membri ai Guvernului, și ar fi promis sprijin pentru demiterea lui Mihai Ponea de la DSVSA Vaslui și pentru alte favoruri, contra unor sume cuprinse între 200.000 și 500.000 de euro.

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
O poveste de dragoste pe internet s-a dovedit a fi o imensă păcăleală. Ce i-a făcut un român unei americance
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
”Bijuteria” lui Gică Popescu a fost inaugurată. Cum arată proiectul în valoare de 6 milioane de euro
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Românii care vor primi 2000 de lei de la stat. Cine va beneficia de tichete electronice
playtech.ro
image
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Urșii periculoși pot fi împușcați imediat. Amenzi uriașe pentru cine îi hranește. Ministrul Mediului anunță garduri electrice
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate