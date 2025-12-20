Video Confesiunea virală de sărbători a artistului Andrei Bănuță: „O las aici pentru când vă simțiți săraci / Aș da de zece ori mașina"

Cântărețul Andrei Bănuță și-a deschis sufletul în fața admiratorilor, la un concert, și a transmis un mesaj despre adevărata bogăție de Sărbători, dincolo de daruri scumpe și mese îmbelșugate. Artistul a povestit o întâmplare din copilărie, când a fost dezamăgit de cadouri, și a făcut o paralelă cu prezentul, când financiar are mult mai mult, dar îi lipsește cea care i-a dat viață. Filmarea a fost încărcată pe rețelele sociale, iar în descriere a scris: ,,O las aici pentru momentele în care o să vă simțiți săraci, sperând să vă amintesc unitatea corectă de măsură pentru fericire”.

Ce a povestit Andrei Bănuță

Cântărețul de 26 de ani le-a spus celor prezenți la concert o ,,poveste de trezit adulții", așa cum o numește.

„Aveam vreo șase ani și mi-am dorit foarte tare o mașinuță neagră. O mașinuță neagră cu roșu, mare, frumoasă, de jucărie. La vremea aia, vreo 300 de lei. Scumpă pentru noi.

Am așteptat în fiecare zi să vină Moșul. Pe 25, când m-am dus să mă uit sub brad, am găsit multe lucruri, dar nu am găsit mașinuța aia. Am găsit dulciuri, am găsit niște șosețele, ce-mi luaseră și mie ai mei. Și atunci m-am dus la maică'mea și i-am spus că e o mamă rea pentru că nu i-a dat scrisoarea mea lui Moș Crăciun. Eu fusesem cuminte și meritam mașinuța aia. Am certat-o destul de tare atunci.

Acum, întorcându-mă în prezent, am 26 de ani și anul ăsta a fost cel mai bun an din viața mea. Nu mi-a mers atât de bine niciodată cum mi-a mers acum: am avut concerte peste concerte, am făcut bani și anul ăsta am reușit să îmi iau mașina aia neagră cu roșu, exact la fel cum era. Și nu e de jucărie. Și e tare, și e din munca mea. Însă aș da mașina asta de vreo zece ori pentru un abonament la telefonie mobilă care să poată să transmită până în cer, până mai departe de lumea asta, ca să pot să îmi cer iertare că am certat-o pe maică'mea atunci. Să îi cer ei iertare”.

,,Dacă aveți un om pe lumea asta care se gândește măcar o dată pe zi dacă ați mâncat, dacă sunteți bine, dacă aveți nevoie de ceva, sunteți bogați!"

Înainte de Crăciun artistul vrea să transmită tuturor un mesaj despre ce a învățat că este de fapt adevărata bogăție:

„Sărbătoarea asta care urmează nu e despre avuție, nu e despre a avea lucruri multe pe masă sau mașina asta neagră cu roșu care e mișto rău de tot. Dar am un om mai puțin de plimbat cu ea. La fel și masa, degeaba e bogată dacă ești singur la ea.

Dacă aveți părinții sănătoși sunteți bogați! Dacă aveți un părinte sănătos, sunteți bogați! Dacă aveți copiii sănătoși sunteți bogați! Dacă aveți un om pe lumea asta care contează pentru voi și voi pentru el și se gândește măcar o dată pe zi dacă ați mâncat, dacă sunteți bine, dacă aveți nevoie de ceva, sunteți bogați! Mai departe de mașina aia neagră cu roșu și mai departe de toate lucrurile pe care ni le dorim fără să știm de fapt cât avem în momentul în care avem", a spus Andrei Bănuță în filmarea publicată pe Facebook.

Povestea din spatele succesului

Andrei Bănuță este acum un cântăreț de succes, dar viața nu i-a fost ușoară și a învățat ce înseamnă durerea încă de mic. Când avea 6 ani, și-a pierdut fratele mai mare, care până atunci trăise imobilizat la pat. Iar la 15 ani, cea care i-a dat viață s-a stins, după o luptă de trei ani cu cancerul. Andrei a povestit în mai multe interviuri că el a fost cel care a însoțit-o în spitale, la tratament. Chiar dacă fizic nu mai e aici, tânărul poartă amintirea mamei mai departe.