search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR. Ce a discutat cu primarii din Botoșani

0
0
Publicat:

 Guvernul și-a propus să absoarbă în 2026 cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit cu primarii din județ. 

Premierul a discutat și despre reducerea numărului de posturi în administrație. FOTO Inquam Photos
Premierul a discutat și despre reducerea numărului de posturi în administrație. FOTO Inquam Photos

La finalul unei întâlniri cu primarii din judeţul Botoşani, premierul a declarat că absorbţia fondurilor din PNRR reprezintă „cel mai important capitol de investiţii", potrivit Agerpres.

„Pentru România, cel mai important capitol de investiţii anul acesta este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR pentru care trebuie finalizată absorbţia până în august, în aşa fel încât să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant, iar contractele care sunt sub formă de împrumut să aibă finalitate", a precizat Bolojan.

„Am discutat despre problemele care ţin de administraţie”

Șeful Executivului a discutat cu primarii din Botoşani despre planurile de extindere a infrastructurii mari.

„Am abordat atât proiectele mari, care ţin de infrastructura conectivă a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi şi faptul că alaltăieri Comisia Europeană a aprobat Programul SAFE (Security Action for Europe) pentru România, care cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru cele două capete de autostradă, care vor rezolva problema conectării mari a acestei regiuni înspre Bucureşti. Este un lucru foarte important. Am discutat despre planurile de extindere a infrastructurii mari şi, de asemenea, despre problemele care ţin de administraţie. Asta înseamnă aspecte care ţin de proiectele de investiţii, cele Anghel Saligny şi cele din PNRR", a adăugat Ilie Bolojan

 Prim-ministrul a precizat că a discutat cu administraţia locală din Botoşani şi subiecte legate de reducerea numărului de posturi din primării şi despre majorarea taxelor şi impozitelor.

„Am discutat despre măsurile care au fost luate în ultima perioadă privitoare la reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme care ţin de blocaje în administraţie şi de măsuri prin care Guvernul poate să susţină buna funcţionare a administraţiei. De asemenea, unul dintre aspectele discutate a fost un posibil proiect pentru viitoarea perioadă de finanţare, de susţinere după modelul Regiunii de sud-est a unui proiect de investiţii teritoriale integrate în aşa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiţii suplimentare care să creeze condiţii de dezvoltare", a mai spus șeful Executivului.

La discuţii au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean, Valeriu Iftime, prefectul Raluca Curelariu, dar şi mai mulţi şefi de instituţii publice deconcentrate.

Amintim că vizitele premierului Ilie Bolojan în Moldova au fost marcate de tensiuni: la Botoșani a fost huiduit de câțiva protestatari, iar la Iași primarii PSD au boicotat întâlnirea oficială, acuzând că discuțiile cu Guvernul erau „formale” și deciziile privind bugetele locale deja luate.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Performanță istorică. Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar
stirileprotv.ro
image
După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
observatornews.ro
image
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Nici unt, nici ulei. Secretul bucătarilor profesionişti pentru a împiedica ouăle ochi să se lipească de tigaie
playtech.ro
image
Ștefan Baiaram o poate umple de bani pe Universitatea Craiova! Americanii îl vor pe starul lui Mihai Rotaru
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Cum şi-a pregătit Veronica Micle sinuciderea. Ultimele versuri au fost scrise cu gândul la Eminescu
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Kate, William, Wales, Profimedia (2) jpg
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de Iosif Berman (© Muzeul Municipiului Bucureşti)
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de fotograful Iosif Berman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor