Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale

În contextul majorării taxelor și impozitelor locale, jurnaliștii bihoreni au scris despre sumele pe care le plătește premierul Ilie Bolojan pentru proprietățile sale din județ.

Potrivit Bihoreanul, Bolojan datorează un impozit de 676 de lei pentru apartamentul său de 65 de metri pătrați din Oradea, situat într-un bloc din zona Pieței Cetate.

În cazul în care îl achită integral în primul trimestru al anului, Bolojan beneficiază de o bonificație de 10%, adică de o diminuare cu 67 lei, ceea ce înseamnă că suma coboară la 609 lei pentru întregul an. Impozitul pe cota de teren aferent apartamentului este de 18 lei (sau 17 lei, dacă suma este achitată până la finele lunii martie).

Premierul deține în Oradea și un autoturism Mercedes A Klasse din 2017, pentru care - deși capacitatea cilindrică este mică, norma de poluare este mare - are de achitat 1.027 lei.

Dacă proprietarul achită impozitul în primul semestru, și în acest caz beneficiază de o bonificație de 10%, scăzându-i-se din impozitul pe mijlocul de transport 102 lei, ceea ce înseamnă că suma coboară la 925 lei.

În total, Bolojan are de plătit în Oradea, pentru anul 2026, impozite pe locuință și mașină ce însumează 1.721 lei, dar dacă beneficiază de bonificații poate achita 1.551 lei.

În satul Birtin din comuna Vadu Crișului, județul Bihor, Bolojan deține toate proprietățile deținute prin moștenire. Aici, arată publicația citată, impozitele pe acestea ar fi de câteva sute de lei pe 2026.

Concret, conform declarației de avere de anul trecut, Bolojan deține în Vadu Crișului două terenuri: unul agricol de 20.996 metri pătrați și altul în intravilan de 4.043 mp, precum și o casă de 100 mp.

Pentru casa părintească, potrivit primarului comunei, Dorel Cosma, citat de Antena 1, premierul are de achitat 327 lei pentru acest an, în vreme ce până acum impozitul era de 160 lei.

Marți, 13 ianuarie, Ilie Bolojan a explicat că impozitul pe proprietate din România este mult mai mic decât media europeană și că majorarea acestuia era necesară pentru a aduce taxarea la valoarea de piață a clădirilor, așa cum cere PNRR.

El a precizat că impozitele mai mari vor merge la bugetele locale și vor finanța servicii precum apă, canalizare, asfalt, iluminat public și gaz pentru locuitori.