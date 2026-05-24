Bolojan, despre motivul pentru care Guvernul a fost demis: „Am încercat să limităm risipa, să corectăm nedreptăţile”

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis duminică, 24 mai, că Guvernul a fost demis pentru că a încercat să corecteze risipa, privilegiile și dezechilibrele bugetare.

Ilie Bolojan a fost prezent, duminică, la Muzeul Naţional Brătianu cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înfiinţarea PNL, scrie News.ro.

„Suntem la un final de ciclu de guvernare în care acest partid a trecut, prin cei care am acceptat responsabilităţi administrative, prin colegii miniştri, prin colegii parlamentari care ne-au susţinut, ne-am asumat să fim în linia întâi a răspunderii pentru a corecta lucrurile care s-au acumulat negativ în ţara noastră, în primul rând recunoscând că şi noi suntem parţial responsabili pentru acest lucru şi nu fugim de această responsabilitate. Tocmai de aceea ne-am asumat această răspundere.

Şi am încercat să nu mai repetăm greşelile le-am spus oamenilor adevărul ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate, fără să creăm aşteptări pe care ţara noastră astăzi nu le poate onora. Am încercat să facem ordine în buget, stabilind reguli, având grijă de banul public pentru că era singura şansă să facem asta şi nu era vorba de o decizie mai bună sau mai proastă”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că PNL nu a fugit de răspunderea de a-şi asuma nişte decizii dificile.

„Era pur şi simplu asumarea unor decizii dificile pe care, indiferent cine era, trebuia să ni le asumăm. Dar noi nu am fugit de această răspundere. Oricine administrează ceva ştie că, dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, nu ai nicio şansă să te duci mai departe.

Şi dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat, şi în mare parte am reuşit, să limităm risipa, să corectăm nedreptăţile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis”, a explicat liderul PNL.

Bolojan a afirmat că PNL trebuie să continue procesul de reorganizare și să respecte deciziile luate recent, evitând compromisurile care ar afecta partidul. Liderul liberalilor a spus că își dorește ca PNL să revină la guvernare pregătit, cu echipe capabile să conducă și să redreseze țara.

Săptămâna aceasta, președintele Nicușor Dan a organizat o rundă amplă de consultări la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim‑ministru.

După consultări, PNL a anunțat că nu va susține și nu va face parte dintr-un viitor guvern în care se va regăsi PSD.

Liderul liberal a subliniat că această poziție vine în contextul moțiunii de cenzură inițiate de social-democrați cu sprijinul AUR, care a dus la căderea Executivului din care PSD făcea parte.