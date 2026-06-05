Nicușor Dan a semnat decretul. Eugen Tomac, desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul prin care Eugen Tomac este desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru, acesta urmând să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și lista noului Cabinet.

Anunțul vine la o zi după ce șeful statului a anunțat că îi încredințează lui Eugen Tomac mandatul de a încerca formarea unui nou Guvern, în contextul blocajului politic generat de neînțelegerile dintre partidele parlamentare.

Prin semnarea decretului, procedura constituțională intră într-o nouă etapă, iar Tomac are la dispoziție zece zile pentru a negocia susținerea politică necesară și pentru a obține majoritatea parlamentară necesară învestirii Executivului.

Nicușor Dan a explicat că a optat pentru varianta unui premier independent de partidele parlamentare, argumentând că actualul context politic necesită o persoană capabilă să dialogheze cu toate formațiunile și să construiască un consens în jurul principalelor obiective ale țării.

Șeful statului a susținut că România are nevoie de stabilitate politică și economică, de continuarea parcursului pro-occidental, de implementarea reformelor asumate prin PNRR și de modernizarea instituțiilor publice.

Eugen Tomac este în prezent europarlamentar și consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni. De-a lungul carierei sale a ocupat funcții în Administrația Prezidențială și în Guvern, fiind implicat în proiecte dedicate comunităților românești din afara granițelor.

Pentru a deveni prim-ministru, Tomac trebuie să prezinte în Parlament programul de guvernare și echipa de miniștri și să obțină cel puțin 233 de voturi favorabile. În cazul în care va fi învestit, acesta va trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar.

Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă să exercite atribuțiile în regim interimar până la instalarea unui nou Executiv. Semnarea decretului de către președintele Nicușor Dan reprezintă primul pas oficial în procesul de formare a viitorului Guvern.