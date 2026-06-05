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Firma soacrei lui Eugen Tomac a primit fonduri PNRR pentru digitalizare: „Nu am nicio legătură cu proiectul”

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O firmă deținută de soacra lui Eugen Tomac a obținut în 2025 finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul unui proiect derulat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Eugen Tomac Foto: FB
Eugen Tomac Foto: FB

Informația apare într-o investigație G4Media, care descrie și posibile conexiuni de familie și administrative între persoane implicate în proiect și instituții publice. Este vorba despre societatea Confluențe Est SRL, care ar fi semnat un contract cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru un proiect de digitalizare a activității companiei. Valoarea finanțării nerambursabile se ridică la aproximativ 144.165 lei, dintr-un proiect total de circa 191.095 lei (cu TVA).

Conform comunicatelor oficiale, proiectul are ca obiectiv creșterea nivelului de digitalizare al companiei, prin adoptarea unor tehnologii moderne menite să îmbunătățească eficiența operațională și competitivitatea pe piață. 

Contractul ar fi fost semnat în perioada în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene era condus de Marcel Boloș, în Guvernul Ciolacu.

Potrivit informațiilor publicate, firma este deținută în acte de Maria Postică, soacra lui Eugen Tomac. În comunicările asociate proiectului, la datele de contact ar fi fost menționate adresa de e-mail și numărul de telefon ale Stelei Culic, rudă a lui Tomac, care activează într-un institut de cercetare-dezvoltare din subordinea statului și gestionează proiecte finanțate prin PNRR.

De asemenea, pe site-ul firmei ar fi fost publicate date de contact care includ aceleași informații de contact și o adresă de domiciliu asociată acesteia.

Firma activează în domeniul comerțului online cu produse tradiționale românești. 

Potrivit publicației citate, în ultimii ani, societatea a raportat fluctuații financiare. Astfel, în 2025, compania ar fi înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 866.000 lei și pierderi de circa 88.000 lei, iar în 2024 o cifră de afaceri de 1,26 milioane lei, cu pierderi de peste 170.000 lei. Cel mai bun rezultat financiar ar fi fost în 2022, când firma ar fi raportat un profit net de aproximativ 343.000 lei.

Eugen Tomac a declarat pentru G4Media că nu are nicio implicare în proiectul derulat de firmă și că nu a fost implicat în procesul de accesare a finanțării.

„Nu am nicio legătură cu acel proiect, nu am fost implicat”, a precizat acesta.

În trecut, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac, ar fi lucrat în cadrul firmei și ar fi încasat venituri din activitatea acesteia, mai susțin sursele G4media.

De asemenea, aceasta a activat și în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie și a fost numită în trecut în Consiliul de Administrație al companiei Engie România.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție zece zile pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unei majorități și învestirii noului Guvern. 

Eugen Tomac (44 de ani) are la dispoziţie zece zile pentru a încerca formarea unui Guvern şi pentru a obţine cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestire.

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