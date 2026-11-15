Ryanair inventează taxe absurde pentru obiceiurile enervante din avioane, iar internauții au plusat cu idei savuroase

Cunoscută pentru umorul tăios și autoironia de pe rețelele sociale, compania low-cost Ryanair a stârnit un nou val de amuzament după o postare în care glumește pe seama unor presupuse taxe absurde. Reacțiile pasagerilor nu au întârziat să apară: internauții au intrat în joc și au venit cu propriile propuneri.

Biletele de avion s-ar putea scumpi în 2027 Foto: Arhivă

„Noi taxe în curând: 5 euro pentru aplauze și 7 euro pentru statul la coadă înainte de anunțarea îmbarcării”, a scris compania într-o postare publicată pe rețelele de socializare, cu referire la comportamentul clasic al pasagerilor.

Gluma a funcționat ca un magnet pentru ironiile turiștilor, care s-au întrecut în comentarii, taxând la rândul lor obiceiurile enervante din avioane. Printre propuneri s-au numărat o taxă de 10 euro pentru pasagerii care se ridică în picioare imediat după aterizare și una de 50 de euro pentru cei care își scot pantofii în timpul zborului.

Un alt internaut a propus o amendă de 100 de euro pentru fiecare segment de zbor în cazul pasagerilor care se ridică de pe scaun înainte ca semnalul luminos pentru centura de siguranță să fie stins. Un utilizator a mers mai departe și a întrebat ce s-ar întâmpla dacă un pasager ar aplauda în timp ce stă la coadă înainte de anunțarea îmbarcării.

Bagajele și regulile de zbor, ținta ironiilor

Compania aeriană este cunoscută pentru stilul ironic al mesajelor publicate pe rețelele de socializare, unde face frecvent glume despre regulile de călătorie, bagajele pasagerilor și serviciile sale.

Într-o altă postare, Ryanair a ironizat pasagerii care nu reușesc să își încadreze bagajele în dimensiunile permise, publicând mesajul: „Idee nebunească: dacă pur și simplu ți-ai face bagajul astfel încât să încapă?”.

Într-un alt mesaj, compania a făcut referire la pasagerii care folosesc pungi de la magazinele duty-free pentru a transporta haine sau alte obiecte, sugerând că și acestea ar trebui taxate: „Vă vedem hainele în punga duty-free. Plătiți!”.

Compania avertizează asupra unor posibile scumpiri ale biletelor

În contextul presiunilor asupra industriei aviatice, Ryanair a avertizat recent că prețurile biletelor pentru zborurile pe distanțe scurte ar putea crește semnificativ în 2027.

Compania estimează că factura anuală pentru combustibil ar putea crește cu aproximativ două miliarde de euro în exercițiul financiar care se încheie în martie 2028, dacă prețurile kerosenului se mențin la niveluri ridicate.

Directorul general Michael O’Leary a declarat că scumpirea biletelor nu va compensa integral creșterea costurilor cu combustibilul.

Anterior, în septembrie, conducerea Ryanair anunțase că nu intenționează să introducă o suprataxă pentru combustibil, în pofida creșterii prețurilor la kerosen. O’Leary avertizase însă că alte companii aeriene ar putea transfera costurile suplimentare către pasageri, prin majorarea tarifelor sau introducerea unor taxe suplimentare.

Pentru perioada până în martie 2027, Ryanair avea aproximativ 80% din necesarul de combustibil acoperit prin contracte de hedging, la un preț de circa 67 de dolari pe baril.