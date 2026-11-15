Semnalul de alarmă tras de o învățătoare: lucruri pe care copiii de azi nu mai știu să le facă

O învățătoare din Statele Unite a stârnit o dezbatere pe TikTok după ce a vorbit despre zece deprinderi și informații de bază pe care mulți copii nu le stăpânesc înainte de a ajunge în clasă.

Tot mai mulți elevi întâmpină dificultăți în îndeplinirea unor sarcini, spune învățătoarea Foto: Unsplash

Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, cadrul didactic a atras atenția asupra unor abilități pe care le consideră importante pentru dezvoltarea autonomiei copiilor.

Mesajul său nu a fost îndreptat împotriva elevilor sau a părinților, ci a reprezentat un apel la o mai bună colaborare între familie și școală.

Cele 10 deprinderi pe care mulți copii nu le stăpânesc

Potrivit învățătoarei, tot mai mulți elevi întâmpină dificultăți în îndeplinirea unor sarcini aparent simple, care altădată făceau parte din deprinderile obișnuite ale copilăriei.

Printre acestea se numără citirea unui ceas analog, numărarea banilor în numerar și scrierea de mână folosind scrisul cursiv. Deși aceste activități sunt întâlnite mai rar în viața de zi cu zi, profesoara consideră că ele rămân utile pentru dezvoltarea gândirii practice și a independenței.

Alte lipsuri semnalate de cadrul didactic sunt însă legate direct de siguranța copiilor. Unii elevi nu își cunosc numărul de telefon al părinților, adresa locuinței sau anul în care s-au născut.

Lista include și alte deprinderi esențiale: folosirea unui dicționar, urmarea unor instrucțiuni alcătuite din mai mulți pași, legarea șireturilor și cunoașterea originii familiei.

În opinia învățătoarei, aceste lucruri nu reprezintă doar informații generale sau abilități practice, ci contribuie la capacitatea copiilor de a se descurca singuri și de a reacționa în diferite situații.

Apelul profesoarei către părinți

Învățătoarea a explicat că recuperarea acestor deprinderi presupune timp și efort suplimentar din partea profesorilor, care au deja numeroase responsabilități în activitatea de la clasă.

Din acest motiv, ea consideră că educația copiilor nu trebuie să fie exclusiv responsabilitatea școlii, ci rezultatul unui efort comun al cadrelor didactice și al familiilor.

„Noi, profesorii, ne vom face partea, dar avem nevoie de puțin ajutor și acasă. Suntem o comunitate și lucrăm împreună. Haideți să îi pregătim pe copii pentru succes”, a transmis aceasta.

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