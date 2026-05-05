Ce scrie presa internațională după căderea guvernului Bolojan: „Evoluțiile viitoare rămân incerte“

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost demis marți din funcție, după ce parlamentarii au votat o moțiune de cenzură împotriva guvernului său, într-un context marcat de tensiuni politice și măsuri economice nepopulare.

Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi pentru, din totalul de 464 de mandate ale celor două camere ale Parlamentului, depășind confortabil pragul necesar de 233 de voturi. Numărul voturilor în favoarea demiterii a fost chiar mai mare decât cel al parlamentarilor care susținuseră inițial inițiativa.

Rezultatul amplifică incertitudinea într-un stat membru al Uniunii Europene afectat de datorii ridicate și care nu a reușit până acum să îndeplinească criteriile necesare pentru aderarea la zona euro.

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a salutat rezultatul, afirmând că guvernarea a fost marcată de „taxe, război și sărăcie” și că votul reflectă voința populației, relatează AFP, Reuters și DW.

Cum s-a ajuns aici

Guvernul Bolojan a fost format anul trecut, după ce președintele Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale reluate din mai 2025. În iunie, acesta l-a desemnat pe Bolojan în fruntea unui executiv de coaliție format din patru partide: Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Social Democrat (PSD) — cel mai mare grup parlamentar — și alte două formațiuni pro-europene.

Executivul a preluat o situație fiscală dificilă, în condițiile în care România se află din 2020 sub procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene. La finalul anului 2025, deficitul bugetar ajunsese la 7,9% din PIB, mult peste limita de 3% stabilită la nivel european.

Măsurile de austeritate adoptate pentru reducerea deficitului s-au dovedit profund nepopulare și au dus la ruperea coaliției. PSD s-a retras luna trecută din guvern și, alături de partidele de opoziție de extremă dreaptă, a inițiat moțiunea de cenzură.

Fostele partide partenere, de orientare centristă și pro-europeană, au criticat dur decizia, avertizând că aceasta riscă să legitimeze formațiuni considerate anterior marginale, cu poziții eurosceptice și apropiate de Rusia.

PSD respinge însă ideea unei alianțe politice cu extrema dreaptă, susținând că a existat doar un obiectiv comun — înlăturarea guvernului. Deși rămâne cel mai mare partid în Parlament, sondajele recente indică o scădere a popularității sale în favoarea AUR.

Ce urmează

Evoluțiile viitoare rămân incerte. Este de așteptat ca Ilie Bolojan să își piardă oficial funcția, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern să fie dificile și de durată.

Un scenariu posibil este refacerea aceleiași coaliții de patru partide, considerată necesară pentru asigurarea unei majorități stabile, însă cu un alt prim-ministru. Nu este exclus ca noul șef al executivului să provină dintr-o altă formațiune din cadrul alianței.

Președintele Nicușor Dan a încercat să transmită un mesaj de calm, subliniind că stabilitatea și disciplina fiscală vor fi menținute. El a recunoscut că discuțiile politice vor fi dificile, dar a insistat asupra responsabilității comune de a menține direcția țării.

Între timp, leul românesc a înregistrat o ușoară depreciere în raport cu euro, pe fondul incertitudinii. România își propune aderarea la moneda unică europeană, însă, în prezent, nu îndeplinește criteriile economice necesare.