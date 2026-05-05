Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Gabriela Firea: „PSD a anunțat de la început că după acest vot va sta la masa discuțiilor pentru orice formulă de guvernare”

Europarlamentarul Gabriela Firea a recționat după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD, a trecut în urma votului în Parlament. „PSD a anunțat de la început că după acest vot va sta la masa discuțiilor pentru orice formulă de guvernare”, a spus social-democrata.

Gabriela Firea, europarlamentar. FOTO arhivă gov.ro
„Votul de astăzi din Parlament – cele 281 de voturi în favoarea moțiunii de cenzură – este doar un semnal clar și profund că România are nevoie de soluții, nu de încăpățânare, încrâncenare și încruntare! Orgoliile politice îi afectează pe români. Guvernarea nu este un experiment solitar și nici un monolog. Guvernarea este ca un sport de echipă. Un lider adevărat nu alege izolarea și nu se încăpățânează să meargă singur pe un drum care afectează milioane de destine. Atunci când deciziile majore se iau de unul singur, refuzând dialogul constructiv și parteneriatul, rezultatul va fi exact acesta - o ruptură dureroasă de realitatea din stradă”, a scris Gabriela Firea (PSD) pe Facebook.

Postarea a fost făcută la scurt timp după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Europarlamentara a criticat măsurile Guvernul Bolojan, din care a făcut însă parte și partidul său.

„Nu poți guverna o țară crescând TVA-ul după ce ai promis că nu faci asta, iar marile reforme să fie doar tăieri de la mame, bolnavi și de la categoriile sociale cele mai expuse. Mai mult, nu poți să te bați cu pumnul în piept că ai salvat țara, când puterea de cumpărare a scăzut, deficitul bugetar e până la cer, investițiile publice sunt mai puține, iar șomerii sunt din ce în ce mai mulți. Și sunt doar câteva exemple din ultimele 10 luni.  Guvernarea trebuie să fie despre protecție și sprijin, nu despre austeritate pe umerii celor care duc deja o povară grea”.

Social-democrata a adăugat:

„Direcția economică și socială a țării trebuie corectată de urgență. Dincolo de calculele politice, miza adevărată rămâne una singură: viața și siguranța românilor. Semnalele și datele clare aduse în atenția publicului de toți colegii mei social-democrați arată unde s-a greșit. Este momentul ca orgoliile politice să lase loc responsabilității. Avem nevoie de o echipă capabilă să colaboreze strâns și să pună pe primul loc oamenii, pe români. PSD a anunțat de la început că după acest vot va sta la masa discuțiilor pentru orice formulă de guvernare care pune românii pe primul loc și ține România pe parcursul său european”.

Amintim că moţiunea de cenzură a fost votată marți de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.

Totuși, actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului.

Ilie Bolojan a anunțat încă de săptămâna trecută că, în scenariul în care va fi demis, va continua să gestioneze activitățile curente ale Executivului până la instalarea unui cabinet cu puteri depline.

În tot acest timp, președintele Nicușor Dan va convoca partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.   

