Cum arată „polul suveranist” al AUR: partide de buzunar și traseiști

AUR aduce într-o construcție politică tot mai multe partide de buzunar, întărindu-se și cu parlamentari care s-au certat cu formațiunile pe lista cărora au fost aleși, dar și cu oameni de afaceri, inclusiv unii care au trecut prin mai multe partide.

Partidul condus de George Simion a anunțat luni mai mulți noi deputați în grup. Unul dintre ei este Daniel Florea, plecat din PSD după ce nu a mai primit sprijin pentru o posibilă candidatură la Primăria Sectorului 5. Un altul este Florică Ică Calotă, până luni deputat PNL. Potrivit informațiilor „Adevărul“, Calotă nu mai primea un nou mandat, așa că a trebuit să se reprofileze. Deputatul are experiență în trecerea prin partide. După ce a fost ales pe listele PNL în 2012, în 2014 a plecat alături de Tăriceanu la ALDE. În 2019, odată cu disoluția ALDE și după o trecere de o lună pe la Pro România, Calotă a mers la PNL.

Tot la Camera Deputaților, AUR l-a reevaluat și l-a primit în partid pe Viorel Foșca, dat afară în urma unui scandal de violență domestică. „Femeile și copiii din societatea românească sunt de multe ori victime ale violenței domestice (...) M-am decis să nu tac și să nu bag gunoiul sub preș. Deputatul AUR Viorel Foșca este autorul unui astfel de caz de violență domestică“, afirma George Simion pe 7 ianuarie, înainte de excluderea lui Foșca. Acum, deputatul Foșca, cu un discurs anti-SUA și anti-Ucraina, revine la partidul-mamă.

La Senat, a anunțat oficial trecerea la AUR un fost senator PSD, Călin Matieș. Fostul social-democrat, unul dintre principalii comunicatori ai PSD până zilele trecute, a fost nemulțumit de faptul că nu a fost lăsat să intre în cursa pentru Primăria municipiului Alba Iulia din 2024. Așa că a migrat la AUR. Un alt senator care ajunge la AUR este Ovidiu Florean, care a ajuns parlamentar pe listele PNL, apoi a plecat la Forța Dreptei, la Ludovic Orban. Acum bifează al treilea partid într-o legislatură. Florean e senator de Bistrița-Năsăud, unde nu ar mai fi prins loc eligibil, nici cu PNL, dar nici cu Forța Dreptei, care e departe de pragul parlamentar. Potrivit informațiilor „Adevărul“, AUR continuă negocierile și ar mai putea aduce trei aleși din Parlament. De altfel, AUR urmărește să ajungă la 25 de senatori și 50 de deputați pentru a putea face sesizări la Curtea Constituțională.

Murad, cu trecut de traseist politic, în AUR

Pe lângă racolarea de parlamentari, AUR urmărește să aducă oameni cu notorietate locală, ca să construiască și infrastructura locală a partidului, dar și nume cu rezonanță din politică sau mediul de afaceri. Marți, George Simion a anunțat că intră în partid oameni de afaceri ca Mohammad Murad (care a mai trecut prin Partidul Ecologist Român, apoi prin ALDE) și Sorin Constantinescu, dar și persoane ca Lidia Tudor, una dintre fiicele lui Corneliu Vadim Tudor, Sorin Ilieșiu (fost parlamentar PNL și PSD) sau Ilan Laufer, fost ministru în Guvernul Dăncilă.

„Sunt foarte bucuros că, pe lângă Partidul Republican şi Alianţa Naţional Ţărănistă, Partidul Forţa Identităţii Naţionale va semna oficial protocolul de asociere în alianţa AUR, într-un pol suveranist autentic. În sală mai sunt reprezentanţi din partea Partidului Satul Românesc şi din partea Alianţei Renaştere Naţională. Drumul spre 50% plus unu din voturile românilor este matematică pură. Vom avea, în 2024, în termeni mai războinici aşa, două corpuri de armată care se bat. Se va lupta aşa-zisul bloc democratic PSD - PNL şi veşnicul UDMR cu polul suveranist coagulat în jurul AUR”, a afirmat George Simion.

De altfel, partidul din care face parte Laufer, Forța Identității Naționale, a semnat un pact de colaborare cu AUR în polul suveranist, loc unde au mai semnat acorduri Partidul Republican și Alianța Național Țărănistă. Laufer a trecut prin PSD, dar și prin Platforma Social-Liberală.

Fiica lui Vadim Tudor a considerat că AUR e singura formațiune care poate continua tradiția PRM: „AUR și liderul său, George Simion, și acesta este motivul pentru care am ales să mă alătur AUR și nu oricărei alte formațiuni politice, deoarece am fost foarte des întrebată de ce nu am ales să urmez acest drum alături de alți oameni din politica românească, deoarece AUR a fost singurul partid care a preluat principiile promovate de tatăl meu.”