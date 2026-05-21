search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

AUR a dat în judecată Guvernul pentru a modifica legea finanțării partidelor. Soluția Curții de Apel București

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a încercat să obțină în instanță anularea unor articole din normele de aplicare ale Legii 334/2006 privind finanțarea partidelor, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat să deconteze peste 13,2 milioane de lei din cheltuielile declarate pentru campania la europarlamentarele din 2024.

Liderul AUR, George Simion. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Liderul AUR, George Simion. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Sumele proveneau din împrumuturi acordate candidaților AUR de către omul de afaceri Maricel Păcuraru, omul care controlează Realitatea Plus, potrivit documentelor consultate de G4Media.

În data de 7 noiembrie 2025, AUR a depus la Curtea de Apel București o acțiune în anulare împotriva Guvernului, cerând eliminarea articolelor 3 alin. (2) lit. a) și 28 alin. (3) lit. a) din normele metodologice aprobate prin HG 10/2016.

Formațiunea condusă de George Simion a invocat faptul că aceste prevederi introduc „condiții suplimentare față de cele existente în Legea nr. 334/2006”, extinzând aplicarea unor normela alte situații ce nu au fost avute în vedere de legiuitor”.

Nemulțumirle AUR sunt legate de concluziile verificării documentelor aferente campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare de acum doi ani, făcută de Autoritatea Electorală Permanentă. În urma controlului, AEP a constatat că nouă candidați au luat împrumuturi în nume propriu care depășeau plafonul legal. Cinci dintre au primit în total 11,5 milioane de lei de la aceeași persoană fizică, Maricel Păcuraru – câte 2,3 milioane de lei fiecare, potrivit surselor G4Media. Alți patru candidați au contractat, la rândul lor, sume peste limita permisă, de la alte persoane fizice.

După ce AEP a refuzat rambursarea acestor cheltuieli, cei cinci candidați care luaseră bani de la Păcuraru au dat în judecată AUR, încercând să recupereze sumele pe care le datorau în continuare finanțatorului.

Toți au pierdut procesele la Tribunalul Ilfov, instanța respingând cererile și indicând că eventualele demersuri trebuie formulate pe o altă speță juridică.

Pe 4 mai 2026, Curtea de Apel București a respins acțiunea AUR împotriva Guvernului.

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată (...). Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de Autoritatea Electorală Permanentă”, se arată în minuta instanței.

Decizia nu este definitivă, AUR putând depune recurs în termen de 15 zile.

ANAF investighează grupul de firme al lui Maricel Păcuraru

În luna aprilie a acestui an, ANAF - Direcția Antifraudă a anunțat „intensificarea măsurilor legale pentru controlul și recuperarea obligațiilor fiscale” în cazul unui grup de societăți controlate de proprietarul unui post TV. Surse oficiale citate de G4Media au confirmat că este vorba despre Realitatea Plus.

Inspectorii antifraudă au descoperit că trei societăți afiliate, împreună cu mai multe persoane fizice, apar ca principali creditori ai companiei care deține licența televiziunii, cu sume ce depășesc 30 de milioane de lei, fără ca aceste decontări să fi fost efectiv realizate. În cadrul verificărilor au fost identificate plăți de peste 10 milioane de lei către entități și persoane afiliate, indicând existența unor circuite financiare circulare. Ancheta a scos la iveală și indicii privind utilizarea unor mecanisme artificiale de facturare și transferuri fără substanță economică reală. Grupul analizat este format din peste 70 de societăți comerciale, multe dintre ele având administratori comuni sau legături de rudenie. În total, firmele implicate în acest mecanism au datorii la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, în mare parte arierate.

ANAF a transmis solicitări oficiale către AUR, PNL și peste 120 de firme care au avut contracte cu grupul media, în cadrul anchetei fiscale care vizează societățile controlate de Maricel Păcuraru, potrivit informațiilor obținute de Economedia.   

Realitatea Plus, mutată în SUA înainte de decizia CNA

Compania care deține licența Realitatea Plus, PHG Media Invest SRL, a fost transferată în aprilie 2026 către firma americană PHG Media Invest LLC, înregistrată în Wyoming. Mutarea a fost operată la Registrul Comerțului înainte ca CNA să aprobe schimbarea acționariatului.

CNA a respins solicitarea televiziunii, invocând inclusiv o adresă ANAF privind investigația fiscală. Consiliul a cerut revenirea la acționariatul inițial, altfel postul riscă sancțiuni. Avocatul companiei a declarat pentru G4Media că va acționa CNA în instanță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
MM Stoica le taie elanul oltenilor: „Hegemonia Universității Craiova? Mai vedem!” Înțepături pentru Dinamo și Rapid: „FCSB e numai una”
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
digisport.ro
image
Suspiciune de hantavirus la un pompier din Caraș-Severin. Bărbatul ar fi călătorit recent în Serbia
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Când intră pensiile în luna iunie 2026. Posibile întârzieri din cauza minivacanței
playtech.ro
image
Cu ce se ocupă fosta soție a lui Ioan Timofte. Silvia Pop a lăsat traiul din România pentru luxul din SUA
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Lui Prunea nu i-a venit să creadă: ”Florine, am divorțat din cauza ta!”
digisport.ro
image
Dani Oțil nu și-a mai stăpânit lacrimile. Ce l-a făcut să plângă în emisiunea lui Denise Rifai: „Nu cred că am fost foarte bun la început”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vineri, 22 mai, nu se fac ore. Zi liberă pentru elevi
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer