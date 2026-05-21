AUR a dat în judecată Guvernul pentru a modifica legea finanțării partidelor. Soluția Curții de Apel București

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a încercat să obțină în instanță anularea unor articole din normele de aplicare ale Legii 334/2006 privind finanțarea partidelor, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat să deconteze peste 13,2 milioane de lei din cheltuielile declarate pentru campania la europarlamentarele din 2024.

Sumele proveneau din împrumuturi acordate candidaților AUR de către omul de afaceri Maricel Păcuraru, omul care controlează Realitatea Plus, potrivit documentelor consultate de G4Media.

În data de 7 noiembrie 2025, AUR a depus la Curtea de Apel București o acțiune în anulare împotriva Guvernului, cerând eliminarea articolelor 3 alin. (2) lit. a) și 28 alin. (3) lit. a) din normele metodologice aprobate prin HG 10/2016.

Formațiunea condusă de George Simion a invocat faptul că aceste prevederi introduc „condiții suplimentare față de cele existente în Legea nr. 334/2006”, extinzând aplicarea unor norme „la alte situații ce nu au fost avute în vedere de legiuitor”.

Nemulțumirle AUR sunt legate de concluziile verificării documentelor aferente campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare de acum doi ani, făcută de Autoritatea Electorală Permanentă. În urma controlului, AEP a constatat că nouă candidați au luat împrumuturi în nume propriu care depășeau plafonul legal. Cinci dintre au primit în total 11,5 milioane de lei de la aceeași persoană fizică, Maricel Păcuraru – câte 2,3 milioane de lei fiecare, potrivit surselor G4Media. Alți patru candidați au contractat, la rândul lor, sume peste limita permisă, de la alte persoane fizice.

După ce AEP a refuzat rambursarea acestor cheltuieli, cei cinci candidați care luaseră bani de la Păcuraru au dat în judecată AUR, încercând să recupereze sumele pe care le datorau în continuare finanțatorului.

Toți au pierdut procesele la Tribunalul Ilfov, instanța respingând cererile și indicând că eventualele demersuri trebuie formulate pe o altă speță juridică.

Pe 4 mai 2026, Curtea de Apel București a respins acțiunea AUR împotriva Guvernului.

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată (...). Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de Autoritatea Electorală Permanentă”, se arată în minuta instanței.

Decizia nu este definitivă, AUR putând depune recurs în termen de 15 zile.

ANAF investighează grupul de firme al lui Maricel Păcuraru

În luna aprilie a acestui an, ANAF - Direcția Antifraudă a anunțat „intensificarea măsurilor legale pentru controlul și recuperarea obligațiilor fiscale” în cazul unui grup de societăți controlate de proprietarul unui post TV. Surse oficiale citate de G4Media au confirmat că este vorba despre Realitatea Plus.

Inspectorii antifraudă au descoperit că trei societăți afiliate, împreună cu mai multe persoane fizice, apar ca principali creditori ai companiei care deține licența televiziunii, cu sume ce depășesc 30 de milioane de lei, fără ca aceste decontări să fi fost efectiv realizate. În cadrul verificărilor au fost identificate plăți de peste 10 milioane de lei către entități și persoane afiliate, indicând existența unor circuite financiare circulare. Ancheta a scos la iveală și indicii privind utilizarea unor mecanisme artificiale de facturare și transferuri fără substanță economică reală. Grupul analizat este format din peste 70 de societăți comerciale, multe dintre ele având administratori comuni sau legături de rudenie. În total, firmele implicate în acest mecanism au datorii la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, în mare parte arierate.

ANAF a transmis solicitări oficiale către AUR, PNL și peste 120 de firme care au avut contracte cu grupul media, în cadrul anchetei fiscale care vizează societățile controlate de Maricel Păcuraru, potrivit informațiilor obținute de Economedia.

Realitatea Plus, mutată în SUA înainte de decizia CNA

Compania care deține licența Realitatea Plus, PHG Media Invest SRL, a fost transferată în aprilie 2026 către firma americană PHG Media Invest LLC, înregistrată în Wyoming. Mutarea a fost operată la Registrul Comerțului înainte ca CNA să aprobe schimbarea acționariatului.

CNA a respins solicitarea televiziunii, invocând inclusiv o adresă ANAF privind investigația fiscală. Consiliul a cerut revenirea la acționariatul inițial, altfel postul riscă sancțiuni. Avocatul companiei a declarat pentru G4Media că va acționa CNA în instanță.