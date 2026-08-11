Focarele de boală se extind, crescătorii de animale sunt disperați. „Sunt oameni care cred că totul e pus înadins”

În ciuda restricțiilor de mișcare impuse crescătorilor de animale, încă apar focare de boală la oi și capre. Fermierii sunt disperați că li se vor sacrifica animalele, iar numărul celor care cred că „boala e pusă înadins” crește. Reprezentanții crescătorilor acuză că aspecte birocratice încurcă lucrurile și cer să se adopte măsuri.

În timp ce deja se confruntă cu probleme mari din cauza interzicerii exporturilor de ovine, crescătorii de animale din țară sunt nevoiți să facă față apariției de noi îmbolnăviri.

Un focar de variolă ovină este în cercetare în două județe, Vâlcea și Gorj. Primele suspiciuni au apărut la o fermă din Drăgoieni, în apropiere de Târgu Jiu. Proprietarul a sesizat DSVSA Gorj, iar analizele de laborator au confirmat virusul la peste 300 de oi.

Ancheta epidemiologică a fost extinsă ulterior și la restul efectivului din aceeași fermă, aflat la pășunat în zona Pasului Urdele și Rânca. Au fost testate peste 500 de animale, fiind și aici confirmate animale infectate. În total, peste 800 de ovine urmează să fie sacrificate și neutralizate, aceasta fiind măsura aplicată pentru limitarea răspândirii bolii. Pentru că în Gorj nu există un incinerator autorizat, scrie Gorj Online, animalele urmează să fie îngropate.

Focarul este gestionat de DSVSA Gorj și DSVSA Vâlcea, zona Pasului Urdele aflându-se la limita dintre cele două județe.

În zonă au ajuns și politicienii, președintele AUR, George Simion, postând pe contul său un videoclip în urma vizitei în ferma celui vizat de măsura de eliminare a animalelor. Imediat au apărut în comentarii și adepții teoriilor conspiraționiste, care susțin fie că „boala nu există, animalele sunt sănătoase, sunt omorâte doar ca să ne aducă produsele lor în supermarket”, fie că „au stropit pășunile cu otrăvuri din avioane, boala a fost adusă”.

„Cine gândește așa e inconștient”

Președinta Asociației „Țara Loviștei”, Constanța Ștefan, spune că teoriile conspiraționiste se înmulțesc, într-adevăr, cu repeziciune, iar incapacitatea autorităților de a ține sub control răspândirea bolilor favorizează acest fenomen.

„E o tâmpenie asta (n. red. - ideea că boala nu există). E o conspirație aiurea care ne face să nu luăm măsurile necesare astfel încât să nu se întâmple. Și printre membrii asociației sunt oameni care cred că «nu există boala», că «se dă cu ceva înadins», dar cine gândește așa e inconștient. (...) Și dacă vine cineva să se plimbe, cum s-a dus acel politician acolo, și se duce acum la altă turmă, duce infecția de acolo. Dacă ciobanul trece în drum spre turma lui pe undeva pe unde a fost boală, și trece în primele trei zile, automat că ia virusul și îl duce la el în fermă, atât de periculos este. Al doilea - dacă le-au murit animale acestor crescători - că nu știu, am rugat medicii să întrebe - și nu le-au îngropat, le-au lăsat așa, aiurea, aruncate pe o vale sau undeva, animalele sălbatice și păsările pot să transmită boala. Trebuie o prevenție, trebuie niște măsuri de biosecuritate”, atrage atenția Ștefan.

În România, încă foarte mulți dintre crescătorii de animale folosesc, deși la o scară mai mică decât cu zeci de ani în urmă, transhumanța. Dacă s-ar renunța, jumătate dintre crescători ar dispărea, nu ar mai putea crește animale, susține Constanța Ștefan. Ce se impune, în schimb, este reglementarea transhumanței.

„Trebuie reglementată transhumanța. Și se pot lua niște măsuri. Fiecare fermă să aibă un carnet de sănătate a animalelor și să țină de un medic. Nu, dacă mă duc la 10 km de casa mea, dar este în alt județ, trebuie să trec la medicul din localitatea respectivă. Nu. Medicul tău să-l anunțe pe medicul celălalt că e pe teritoriul lui, dar are carnet de sănătate turma și se poate deplasa fără probleme. Doar ca să aibă un circuit care să fie cunoscut”, susține Ștefan.

Documentele care fac de ani buni obiectul discuțiilor

În cazul cercetat în Vâlcea și Gorj există suspiciunea că oile au fost mutate pe pășunile alpine fără documentele sanitar-veterinare obligatorii. Autoritățile verifică acum dacă neregulile privind identificarea și transportul animalelor au contribuit la răspândirea virusului.

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Președinta Asociației „Țara Loviștei” atrage atenția că aceste proceduri au atras încă din 2018 critici din partea fermierilor, birocrația la care sunt supuși putând să producă efecte inclusiv în privința sănătății turmei.

Dacă un fermier are exploatația de bază într-o localitate și pe o anumită perioadă merge cu turma într-un alt loc de pășunat, legislația în vigoare îi impune acestuia să transfere animalele în grija unui alt medic concesionar. „Trebuie să-ți faci cod de exploatație pe pășunea respectivă, la alt medic, și să-ți mute animalele pe perioada de 3-4 luni, cât stai acolo. Ceea ce nu mi se pare corect, pentru că dacă sunt vaccinări sau acțiuni de făcut în perioada respectivă, trebuie să ți le facă medicul celălalt, care nu știe statusul de sănătate din turma ta. Trebuie urmărit ciobanul de medicul la care este arondat. Solicităm de atâta timp să clarificăm aceste lucruri. În 2018 s-a pus prima dată problema cu RO-urile acestea pe pășuni. Eu le-am spus - la Camera Deputaților, la Comisia de Agricultură - am spus clar că este cea mai otrăvită măsură care poate fi introdusă în documentele APIA. Pentru că este foarte greu. Eu vreau ca omul să fie urmărit de același medic veterinar, să aibă un carnet de sănătate cu care poate să plece pe un traseu prestabilit. Se asigură și trasabilitate și se urmărește mai bine statusul de sănătate al animalelor decât transferând animalele de pe o exploatație pe alta, după 3 luni aducându-le înapoi și tot așa”, este de părere Ștefan.

Transferul animalelor, în acte, la fiecare mișcare pe o nouă pășune, nu le aduce crescătorilor nici măcar beneficiul subvenției pe care APIA o acordă pentru pășune, sau cel puțin nu în toate cazurile, așa că fermierii nu-i înțeleg sensul.

„Poți să te duci pe o pășune și să ia altcineva subvenția, să ia proprietarul pășunii, nu s-o ia ciobanul, ceea ce nu mi se pare nici aici corect. Proprietarul poate să facă asta pentru că eu îi dau adeverință prin care spun că mă duc cu animalele acolo. (...) Proprietarul ia subvenția, mai cere și o chirie pe teren, îl mai pune pe crescător să-l și curețe. Iar omul, neavând unde să pășuneze, acceptă orice, numai să hrănească animalele”, a explicat Ștefan.

Crescătorii de animale sunt de asemenea nemulțumiți de o altă prevedere legală care impune ca, dacă fermierul a fost anterior sancționat, să nu mai poată primi despăgubire pentru animalele ucise într-un focar de boală. Constanța Ștefan atrage atenția asupra cazului din Olt, în care înainte de uciderea animalelor li s-au aplicat crescătorilor sancțiuni pentru neconcordanțe între animalele din baza de date și cele efectiv prezente în exploatație, ulterior folosindu-se acest argument pentru ca fermierii să nu poată primi despăgubiri. Și atunci era vorba tot despre un focar de variolă ovină.

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„Nu văd nicio soluție. N-ai cu cine discuta”

Crescătorii de animale, care au organizat inclusiv un protest de amploare în Capitală, cerând măsuri concrete care să ducă în cele din urmă la ridicarea restricțiilor de export, sunt deznădăjduiți.

„Eu nu văd nicio soluție atâta timp când nu avem un guvern stabil, un ministru care să poată lua măsuri și un premier care să poată lua măsuri. Nu văd nicio soluție. N-ai cu cine discuta”, a mai spus Ștefan.

Cât despre focarele de boală care tot apar, acestea sunt pe de o parte efectul faptului că măsurile impuse nu se respectă, iar pe de alta, al tăierilor din fondul de cheltuieli de la Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), crede Ștefan.

Din lipsă de bani, ANSVSA nu a făcut în 2025 inspecțiile în exploatații, nu a făcut supravegherea și monitorizarea animalelor după boala din 2024, nu făcut screening-ul, punctează Ștefan.

„Medicii concesionari lucrează pe datorie. S-a stabilit să plătească fermierul manopera pentru vaccinarea de antrax. Nici jumătate din fermieri n-au avut bani să plătească medicului veterinar. Acesta a făcut serviciul și ia banii când va avea omul să-i dea. De ce sunt datori să lucreze așa? De asta medicii concesionari au început să plece din sistem. Pleacă mulți, nu au mai avut cu ce să-și plătească asistenții. Și nu poți de unul singur, mai ales în zonele unde sunt multe animale”, a mai spus Constanța Ștefan.